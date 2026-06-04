Da se nikada ne zaboravi i ne oprosti

Da se nikada ne zaboravi i ne oprosti

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Tročlana srpska porodica Stolić ubijena je u Obiliću na Kosovu i Metohiji na današnji dan pre 23 godine, a počinioci ovog zločina ni do danas nisu otkriveni. Ovo delo ostalo je upamćeno kao jedno od najmonstruoznijih ubistava Srba na Kosovu i Metohiji, koje se dogodilo nakon dolaska međunarodnih vojnih i civilnih snaga i zvaničnog uvođenja protektorata Ujedinjenih nacija u pokrajini.

U svojoj porodičnoj kući stradali su pedesetogodišnji Ljubinko Stolić, kao i njegovi roditelji – osamdesetogodišnji Slobodan i Radmila Stolić. Prema zvaničnim nalazima obdukcije, članovi porodice Stolić mučeni su i zverski ubijeni ubodima noževa i udarcima tupim predmetima. Nakon što su ih usmrtili, napadači su ih ostavili unutar objekta, a potom su kuću zapalili kako bi prikrili tragove.

Preostali Srbi iz ovog mesta tada su saopštili da su Stolići pre ubistva trpeli veliki pritisak od strane Albanaca da prodaju svoju kuću i celokupno imanje. Ovaj svirepi zločin duboko je uznemirio malobrojno srpsko stanovništvo koje je ostalo da živi u Obiliću, te ih je u strahu da im se ne dogodi identična sudbina naterao na kolektivno iseljavanje i napuštanje ovog mesta.

Neposredno nakon zločina, civilna misija Ujedinjenih nacija (UNMIK) ponudila je novčanu nagradu od 50.000 evra za svaku informaciju koja bi dovela do otkrivanja ubice. Međutim, usled nedostatka dokaza, međunarodni istražioci su u međuvremenu u potpunosti obustavili istragu, te ubice do danas slobodno hodaju ulicama i nisu identifikovane.

Ubistvo su najoštrije osudile Srpska pravoslavna Eparhija raško-prizrenska i Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije, ocenivši u tadašnjem saopštenju da ovaj čin predstavlja pokušaj albanskih ekstremista da proteraju preostale Srbe. Naveli su da je preostalih dvadesetak srpskih porodica u Obiliću mesecima bilo izloženo sistematskom teroru, bombaškim napadima i podmetanjima požara, kao i da je manji broj zločina u tom periodu bio isključivo posledica izolovanosti Srba koji su se držali isključivo svojih enklava i zaštićenih zona.

Na ovaj zločin redovno podseća i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je jasan motiv ubistva bio zastrašivanje malobrojnih Srba i potencijalnih povratnika. Iz Kancelarije navode da je metodičnost ovog ubistva pokazala postojanje široko rasprostranjene mržnje prema Srbima koja je podsticana od strane pojedinih političkih struktura, te da ta ideologija i danas živi kroz praksu režima Aljbina Kurtija na severu pokrajine sa ciljem da Srbi nestanu. U prošlogodišnjem saopštenju se zaključuje da nema multietničnosti ni održivog mira dok zločinci slobodno hodaju, zbog čega politika nekažnjivosti mora biti zamenjena iskrenim suočavanjem sa prošlošću, a ubistvo porodice Stolić sačuvano od zaborava.