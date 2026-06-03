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Nevreme sa zapada stiglo je danas oko 14 časova u Srbiju, a u zapadnim delovima zemlje već je počela da pada kiša, praćena jakim vetrom. Meteorološki radarski snimci pokazuju dalje premicanje oblačnosti ka centralnim i istočnim krajevima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode. Kako je navedeno, u više delova zemlje očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, grad i jak vetar.

Kretanje nevremena u 16 časova

Kretanje nevremena u 16 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Prema najavama, danas posle podne, uveče i tokom noći na području Beograda biće veoma nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, pojavu grada i jake udare vetra.

Kretanje nevremena u 17 časova

Kretanje nevremena u 17 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Radarski snimci pokazuju da se sistem nevremena kreće preko zapadne Srbije ka unutrašnjosti, a očekuje se da će tokom popodneva zahvatiti i šire područje Šumadije i Pomoravlja. U narednim satima kišni oblaci širiće se ka istoku zemlje.

Kretanje nevremena u 18 časova

Kretanje nevremena u 18 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

U Beogradu se dolazak nevremena očekuje oko 16 časova, kada su mogući intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i kratkotrajne nepogode. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost pojave grada i jakih udara vetra u zoni najjačih padavina.

Kretanje nevremena u 19 časova

Kretanje nevremena u 19 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Narandžasti meteoalarm na snazi je u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske uslove.

Kretanje nevremena u 20 časova

Kretanje nevremena u 20 časova Foto: Printscreen/Vreme i radar

Građanima se savetuje oprez zbog mogućih naglih promena vremena.

Kretanje nevremena u 21 čas

Kretanje nevremena u 21 čas Foto: Printscreen/Vreme i radar

Prema prognozama, najveći deo Srbije biće pod kišnim oblacima u večernjim i noćnim satima, dok se lokalno jače padavine očekuju sve do ranih jutarnjih časova.

Kretanje nevremena u 22 časa

Kretanje nevremena u 22 časa Foto: Printscreen/Vreme i radar

U pojedinim delovima zemlje nestabilno vreme može potrajati i duže.

Kretanje nevremena u 23 časa

Kretanje nevremena u 23 časa Foto: Printscreen/Vreme i radar

Očekuje se da će se oblačnost nad delovima Srbije zadržati i tokom sutrašnjeg dana, dok bi postepeno razvedravanje moglo uslediti tek u sredu uveče.

Kretanje nevremena u 00 časova

Foto: Printscreen/Vreme i radar

RHMZ navodi da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja situacije.