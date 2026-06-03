POGLEDAJTE KAKO ĆE SE NEVREME KRETATI PO SRBIJI: Olujni oblaci hrle ka Beogradu, radarski snimci pokazuju kada i gde će biti najjače nepogode (FOTO)
Nevreme sa zapada stiglo je danas oko 14 časova u Srbiju, a u zapadnim delovima zemlje već je počela da pada kiša, praćena jakim vetrom. Meteorološki radarski snimci pokazuju dalje premicanje oblačnosti ka centralnim i istočnim krajevima.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode. Kako je navedeno, u više delova zemlje očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, grad i jak vetar.
Kretanje nevremena u 16 časova
Prema najavama, danas posle podne, uveče i tokom noći na području Beograda biće veoma nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, pojavu grada i jake udare vetra.
Kretanje nevremena u 17 časova
Radarski snimci pokazuju da se sistem nevremena kreće preko zapadne Srbije ka unutrašnjosti, a očekuje se da će tokom popodneva zahvatiti i šire područje Šumadije i Pomoravlja. U narednim satima kišni oblaci širiće se ka istoku zemlje.
Kretanje nevremena u 18 časova
U Beogradu se dolazak nevremena očekuje oko 16 časova, kada su mogući intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i kratkotrajne nepogode. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost pojave grada i jakih udara vetra u zoni najjačih padavina.
Kretanje nevremena u 19 časova
Narandžasti meteoalarm na snazi je u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske uslove.
Kretanje nevremena u 20 časova
Građanima se savetuje oprez zbog mogućih naglih promena vremena.
Kretanje nevremena u 21 čas
Prema prognozama, najveći deo Srbije biće pod kišnim oblacima u večernjim i noćnim satima, dok se lokalno jače padavine očekuju sve do ranih jutarnjih časova.
Kretanje nevremena u 22 časa
U pojedinim delovima zemlje nestabilno vreme može potrajati i duže.
Kretanje nevremena u 23 časa
Očekuje se da će se oblačnost nad delovima Srbije zadržati i tokom sutrašnjeg dana, dok bi postepeno razvedravanje moglo uslediti tek u sredu uveče.
Kretanje nevremena u 00 časova
RHMZ navodi da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja situacije.
Kurir.rs