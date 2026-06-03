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Nezapamćene scene reke ljudi i danas se beleže okolo Hrama Svetog Save. Redovi nisu se smanjivali od sinoć i čini se da su sve duži i duži. Vernici se slivaju ka Hramu sa više strana i u miru i strpljenju čekaju kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Sve okolne ulice su ispunjene kolonama koje su dugačke i preko pet kilometara.

Početak reda prostirao se od ranog jutra od ugla Mekenzijeve ulice i Kneginje Zorke, zatim se dalje prostirao do Slavije pa nazad uz Ulicu Svetog Save, dalje kroz Bore Stankovića, Braničevsku i Nebojšinu i dalje ka glavnom ulazu u Hram Svetog Save.

1/13 Vidi galeriju Desetine hiljada ljudi došlo je da celiva pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Ljudi dolaze iz različitih delova Srbije, ali i regiona, ima i stranaca. Čekaju i mladi i stariji, trudnice i roditelji sa decom, a u dugačkim kolonama čuje se s vremena na vreme molitva, pesma, usputni razgovori. Čeka se i preko 10 sati, a oni koji celivali veliku svetinju izlaze iz Hrama i sede na stepenicama kako bi konačno odahnuli od umora. Čekalo se tokom cele noći, spavanja nije bilo, da bi konačno ispunili svoj cilj i želju - poklonili se i pomolili najvećoj relikviji hrišćanstva

1/8 Vidi galeriju Vernici se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Saveti iz Hitne pomoći svima koji čekaju u redu

Nekima od njih, pogotovo starijim sugrađanima usled dugačkog stajanja, bila je potrebna pomoć lekara. Hitna pomoć je intervenisala tokom dana, a kako bi građani lakše prebrodili više od 10 sati čekanja, dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći savetuje nekoliko stvari:

- Uvek kod sebe treba da imaju vodu, limunadu zaslađenu medom, ako im zdravlje to omogućava, kao na primer dijabetičari. Takođe, slane grickalice, kikiriki, lešnik i slatko - srcu trebaju brzi šećeri da bi izdržalo, te je suvo voće odlično - savetuje dr Stefanović za "Blic".

1/8 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Napominje, s obzirom da ima dosta starijih ljudi koji čekaju, da se obavezno zaštite od sunca uz pomoć kišobrana najbolje, a da u slučaju da se na bilo koji način ne osećaju dobro, potrebno je da se odmah obrate za pomoć.

- Ne daj Bože bol u grudima ili gubitak svesti, očevici treba odmah da pozovu Hitnu pomoć - napominje dr Stefanović.

1/5 Vidi galeriju Čudesni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd Foto: Damir Dervišagić

Važno pravilo za roditelje sa decom i osobe sa invaliditetom

Roditelji sa malom decom koji dolaze sa strane u Hram, imaju prvenstvo prolaza koje se odnosi samo za najmlađe. To znači da deca mogu da celivaju preko reda, tako što ih sveštena lica prebace preko ograde koja se nalazi u samom Hramu, dok roditelji ne mogu preko reda celivati Pojas.

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Za nepokretne, osobe sa invaliditetom i sve one koji fizički ne mogu da čekaju u regularnom redu, napravljen je poseban prolaz. Oni ulaze u red koji se formira direktno iz Hrama, i to sa sporednih, levih vrata (sa bočne strane).

Potrebno je obratiti se obezbeđenju koje reguliše red ispred Hrama ili sveštenom licu kako bi vas propustili preko reda.

Podsetimo, zbog velikog interesovanja vernika pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu sve do subote, 6. juna.

Kurir.rs/ Blic