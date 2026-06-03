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Nevreme sa kišom stiglo je danas oko 16 časova u Beograd. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost pojave grada i jakih udara vetra u zoni najjačih padavina.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode. Kako je navedeno, u više delova zemlje očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, grad i jak vetar.

Prema najavama, danas posle podne, uveče i tokom noći na području Beograda biće veoma nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, pojavu grada i jake udare vetra.

Foto: Kurir

Radarski snimci pokazuju da se sistem nevremena kreće preko zapadne Srbije ka unutrašnjosti, a očekuje se da će tokom popodneva zahvatiti i šire područje Šumadije i Pomoravlja. U narednim satima kišni oblaci širiće se ka istoku zemlje.

Narandžasti meteoalarm na snazi je u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske uslove.

Foto: Kurir

Građanima se savetuje oprez zbog mogućih naglih promena vremena.

Prema prognozama, najveći deo Srbije biće pod kišnim oblacima u večernjim i noćnim satima, dok se lokalno jače padavine očekuju sve do ranih jutarnjih časova.

U pojedinim delovima zemlje nestabilno vreme može potrajati i duže.

Foto: Kurir

Očekuje se da će se oblačnost nad delovima Srbije zadržati i tokom sutrašnjeg dana, dok bi postepeno razvedravanje moglo uslediti tek u sredu uveče.