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Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja jubileja – 150 godina postojanja i rada Vojnog arhiva, koja je održana u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Na početku svog obraćanja ministar odbrane istakao je da je Vojni arhiv ustanova „koja svoje osnivanje vezuje za jedan od najznačajnijih datuma naše vojne istorije kada je 1876. godine, Ukazom kneza Milana Obrenovića, osnovano Istorijsko odeljenje Glavnog generalštaba”.

- Voljom vladara tada je ustanovljena institucija čija je misija, već 150 godina ostala ista – da prikuplja, čuva i obrađuje dokumenta od trajnog značaja za državu i vojsku. Mnogi događaji koji su oblikovali istoriju Srbije ostali su zabeleženi upravo u istorijskoj građi koju čuva naš Vojni arhiv. U tim dokumentima nalaze se svedočanstva o vremenima velikih iskušenja, stradanja i borbe za slobodu, ali i o snazi države da opstane i sačuva svoj identitet. Zato Vojni arhiv ima poseban značaj. On čuva istorijsko pamćenje Srbije i svedočanstva o najvažnijim trenucima naše nacionalne i vojne prošlosti – naglasio je ministar Gašić.

Ističući da naročitu vrednost predstavlja činjenica da je ovo dragoceno nasleđe sačuvano i u vremenima velikih istorijskih stradanja i izazova, zahvaljujući predanom radu generacija arhivista i stručnjaka, ministar odbrane rekao je da Vojni arhiv i njegovi zaposleni profesionalno i odgovorno nastavljaju tu važnu misiju.

- U arhivskim fondovima čuva se više od 40 miliona listova dokumentacije, koji svedoče o vojnoj, državnoj i društvenoj istoriji srpskog naroda, kao i dokumentacija od posebnog značaja za sistem odbrane i bezbednost Republike Srbije. Posmatrajući samo broj dokumenata, možemo zaključiti o važnosti koja ova ustanova ima za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije. Kada tome pridodamo i činjenicu da ovi dokumenti sadrže sam život i naše postojanje u proteklih 150 godina, shvatićemo da je značaj Vojnog arhiva neprocenjiv – rekao je ministar Gašić.

1/6 Vidi galeriju Obeležen jubilej – 150 godina Vojnog arhiva Foto: Milos Savic/MC Odbrana

On je u ime Ministarstva odbrane i svoje lično uputio iskrenu zahvalnost direktoru Vojnog arhiva, kao i svim nekadašnjim i sadašnjim pripadnicima ove ustanove, koji su svojim znanjem, posvećenošću i odgovornošću doprineli očuvanju naše vojne i nacionalne baštine.

- Vaš rad ima trajan značaj za Srbiju – jer narod koji čuva svoju istoriju, čuva i svest o sopstvenom identitetu, slobodi i državnosti. Posebno me raduje to što je Vojni arhiv danas sinonim za modernu ustanovu sa jasnim ciljem postojanja. Osim što nastavlja da prikuplja, obrađuje i od zaborava čuva sva dokumenta, ona istovremeno gleda u budućnost kako bi obezbedila da ovo istorijsko blago bude sačuvano i dostupno budućim pokolenjima. Važan deo te misije jeste i saradnja sa arhivima, muzejima i drugim ustanovama kulture i nauke u zemlji i inostranstvu, koja doprinosi očuvanju i predstavljanju naše vojne i istorijske baštine široj javnosti – rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se pripadnicima Vojnog arhiva ministar odbrane naglasio je da brinući se o istorijskom nasleđu Srbije, oni čuvaju i trajne vrednosti na kojima počivaju naša država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije te dodao da je zato njihov rad neprocenjiv.

- Zahvaljujem vam na odgovornom, predanom i profesionalnom radu sa željom da, kao i do sada, budete pođednako uspešni, jer čuvajući svedočanstva o našoj istoriji, čuvamo seme našeg istorijskog sećanja. Neka vam je srećan jubilej – 150 godina postojanja i rada Vojnog arhiva – istakao je ministar Gašić.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Na današnjoj svečanosti direktor Vojnog arhiva pukovnik Petar Ivanović uručio je ministru Gašiću plaketu Vojnog arhiva i ediciju zbornika odabranih dokumenata.

Obraćajući se prisutnima pukovnik Ivanović rekao je da je ova ustanova već vek i po čuvar istorijskog pamćenja srpskog naroda i vojske, i čuva svedočanstva o njihovim sjajnim pobedama i ogromnim stradanjima.

- Pri pomenu reči "arhiv" mnogi pomisle na tišinu, prašinu i stare papire, ali mi koji radimo u Vojnom arhivu, kao i svi oni koji poznaju istorijsku vrednost dokumenata, znamo da je istina potpuno drugačija. U našim depoima nema tišine jer tamo odjekuju komande sa Cera i Kolubare, čuju se koraci oslobodilačke vojske, onde su pohranjeni zapisi iz čijih redova vaskrsavaju uzdasi ranjenika i ponos pobednika – istakao je pukovnik Ivanović i dodao da je narod koji zaboravi svoju istoriju osuđen da je ponovo proživi.

Za dugogodišnju saradnju pukovnik Ivanović uručio je zahvalnice predstavnicima Državnog arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije, Istorijskog arhiva Požarevac, Međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada i Istorijskog arhiva Beograda.

Umetnički ansambl Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" uveličao je svečanost izvođenjem muzičkih numera, a Vojni arhiv zajedno sa Poetskim teatrom Obrenovac i kolegama iz Državnog arhiva Srbije priredio je i pozorišni komad "Četiri vojvode u Velikom ratu". Gosti su nakon svečanosti obišli izložbenu postavku „Četiri vojvode u Velikom ratu” i izložbu Međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak i Vojnog arhiva na temu – "Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije 1876-1878" u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije.