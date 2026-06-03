Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović učestvovao je na 19. Konferenciji načelnika generalštabova balkanskih zemalja, održanoj danas u Solunu.

Centralna tema ovogodišnjeg skupa bili su izazovi i inovacije u zaštiti civila u novim uslovima rata, a čelni ljudi oružanih snaga balkanskih država bili su u prilici da razmene mišljenja i stavove i o drugim pitanjima od uticaja na bezbednost u regionu.

Govoreći o izazovima u zaštiti civila u savremenom ratu, koji sve više karakteriše borba u urbanom prostoru i digitalnom domenu, uz upotrebu besposadnih sistema, autonomnih platformi i veštačke inteligencije, general Mojsilović je ukazao da granica između vojnog i civilnog prostora postaje sve manje jasna, a posledice po civilno stanovništvo sve ozbiljnije.

On je ocenio da se oružane snage u savremenom trenutku neće ceniti samo po tehnološkoj opremljenosti ili vatrenoj moći, već i po sposobnosti da u složenim uslovima zadrže punu kontrolu nad upotrebom sile i zaštite civilno stanovništvo, i pozvao zemlje regiona da razmenjuju iskustva i u oblastima zaštite civilne infrastrukture, sajber bezbednosti, upravljanja krizama i primene novih tehnologija.

1/6 Vidi galeriju Učešće na Konferenciji načelnika generalštabova balkanskih zemalja Foto: Ministarstvo odbrane

U svom izlaganju je ukazao na značaj regionalne saradnje, otvorenog dijaloga i redovnih kontakata na visokom nivou za očuvanje mira i bezbednosti u svetlu novih bezbednosnih izazova koji se odražavaju i na naš region i svojim kolegama uputio poziv za učešće na 20. Konferenciji načelnika generalštabova balkanskih zemalja, sledeće godine u Beogradu.

Tokom boravka u Solunu, general Mojsilović je imao odvojene bilateralne susrete sa načelnikom Generalštaba nacionalne odbrane Grčke generalom Dimitriosom Hupisom i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Turske generalom Seldžukom Bajraktarogluom. U susretima je istakao da Vojska Srbije ostaje otvorena za konstruktivnu saradnju u svim oblastima od obostranog interesa.

Konferencija načelnika generalštabova balkanskih zemalja je regionalna inicijativa čiji je cilj jačanje vojno-vojne saradnje balkanskih država i razmatranje modela odgovora na izazove, rizike i pretnje u regionu. Okuplja čelne ljude oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Rumunije, Severne Makedonije, Srbije, Turske i Crne Gore.