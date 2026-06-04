Slušaj vest

Vojska Srbije će, na molbu predstavnika lokalne samouprave, premostiti Veliku Moravu kod Svilajnca u neposrednoj blizini mosta na kojem je obustavljen saobraćaj, i tako meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste alternativne pravce, omogućiti brži prelazak reke.

Pontonski most će postaviti pripadnici pontonirskog bataljona iz Šapca, koji su danas započeli sa sklapanjem elemenata mosta u pripremi za prevoženje rekom do Svilajnca. Planirano je da most, nakon postavljanja i sigurnosnih provera, do kraja nedelje bude predat na korišćenje lokalnoj samoupravi.

Foto: Ministarstvo odbrane

Preko mosta će moći da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce. Sve vreme dok most bude u funkciji, pripadnici Vojske Srbije će brinuti o njegovom održavanju i bezbednosti.

Na ovoj lokaciji Vojska Srbije je i prošle godine, početkom jula, postavila pontonski most, koji je u funkciji bio do kraja novembra, kada je iz bezbednosnih razloga — zbog visokog vodostaja reke i mogućnosti pojave leda — demontiran.

Foto: Ministarstvo odbrane