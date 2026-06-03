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Policijski službenici Uprave za upravne poslove posetili su mališane u Prihvatilištu za decu Zvezdara i tom prilikom im uručili prigodne poklone, ali nadasve pružili osmeh, podršku i pokazali brigu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno negovanju vrednosti humanosti, odgovornosti i zajedništva, jer je briga o deci zajednička odgovornost svih nas.

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