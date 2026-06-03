Dok se na ukrajinskom frontu vode žestoke borbe, rat se sve više seli duboko iza linija sukoba, a dronovi, rakete i napadi na stratešku infrastrukturu postaju glavno oružje obe strane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da upravo pojačani udari na rusku teritoriju omogućavaju Kijevu da za pregovarački sto sedne kao ravnopravan sagovornik Moskvi. Istovremeno, ukrajinske snage izvode sve dublje napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu, uključujući ciljeve udaljene više od hiljadu kilometara od granice. Sa druge strane, iz Rusije stižu upozorenja o mogućim snažnim odgovorima.

Poslednjih dana izvedeni su masovni vazdušni udari na ukrajinske gradove. Prema dostupnim podacima, u jednom od najvećih talasa napada korišćeno je više od 70 raketa i oko 650 dronova, dok je više desetina ljudi izgubilo život, a stotine su povređene. Posebnu pažnju izazivaju i sve češći snimci sa ratišta koji otvaraju pitanja mogućih ratnih zločina, stradanja civila i odgovornosti za sve brutalnije metode ratovanja. U međuvremenu, analitičari upozoravaju da se vodi i svojevrsna tehnološka trka u kojoj dronovi, elektronsko ratovanje i protivvazdušna odbrana menjaju način vođenja modernih sukoba.

Da li ulazimo u period potpune eskalacije sukoba? Da li je strategija udara duboko u pozadinu protivnika pokušaj stvaranja bolje pregovaračke pozicije ili uvod u još širi rat? Koliko su obe strane danas udaljene od mira, a koliko blizu novog talasa razaranja?



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