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Rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Šapcu postavljen je pukovnik policije Dejan Frković, saopštila je Policijska uprava Šabac.

U saopštenju se navodi da je Frković završio pravni fakultet i da u Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 2003. godine, najpre u Odredu Žandarmerije u Kraljevu gde je obavljao rukovodeće dužnosti, od komandira voda do pomoćnika komandanta.

Od 2019. godine radio je u Direkciji policije na radnom mestu glavnog koordinatora za specijalne i posebne jedinice policije, konkretno zadužen za SAJ i Žandarmeriju, a zatim u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Uspešno je završio razne obuke i kurseve za specijalne i posebne jedinice policije, navodi se u saopštenju PU Šabac.

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