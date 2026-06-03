Osvećenih trakica na Pojasu Presvete Bogorodice više nema!

Ova vest upravo je saopštena preko razglasa u Hramu Svetog Save.

Vernici koji su svih ovih dana dolazili da se poklone svetinji uzimali su osvećene trakice, ali njih više nema - sve su podeljene.

Desetine hiljada ljudi došlo je da celiva pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

U Hramu Svetog Save ističu da svaki vernik može da ponese krstić ili ikonicu i da ih položi na kivot za blagoslov.

Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva saopštila je juče da se od 20. maja do tada Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo 576.793 vernika. Taj broj danas je dodatno uvećan i biće sve veći do subote, 6. juna, kada će posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, Pojas Presvete Bogorodice biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

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