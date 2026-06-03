Osvećenih trakica na Pojasu Presvete Bogorodice više nema!

Ova vest upravo je saopštena preko razglasa u Hramu Svetog Save.

Vernici koji su svih ovih dana dolazili da se poklone svetinji uzimali su osvećene trakice, ali njih više nema - sve su podeljene.

1/13 Vidi galeriju Desetine hiljada ljudi došlo je da celiva pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

U Hramu Svetog Save ističu da svaki vernik može da ponese krstić ili ikonicu i da ih položi na kivot za blagoslov.