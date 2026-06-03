Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar i Nj.K.V. Princeza Katarina prisustvovali su danas svečanosti upriličenoj povodom završetka rekonstrukcije spomenika Nj.V. Kralju Aleksandru I u selu Tabanovac kod Petrovca na Mlavi. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo je ovom prilikom otkrio bistu njegovog dede, Viteškog Kralja Ujedinitelja.

"Pre Drugog svetskog rata, skoro da nije bilo mesta u Kraljevini Jugoslaviji u kom Kralj Aleksandar Prvi nije imao spomenik. Narod je sam podizao ova obeležja iz velike ljubavi i poštovanja prema svom Kralju koji je stradao kao prva žrtva nacizma i fašizma. Veliki vladar je pao, ali uspomena na njega je nastavila da živi, kroz sećanja ali i kroz njegovo delo i zasluge, kroz sve što je uradio u službi za dobrobit i napredak naroda i Otadžbine.

Nedemokratske vlasti nakon Drugog svetskog rata probale su da izbrišu sećanje na Kralja Aleksandra. Porušili su sve spomenike koji su preživeli nacističko uništenje, širili klevete o velikom Kralju. Danas, nakon decenija neistina, opet se otkrivaju i poštuju njegova veličine i zasluge, kojih je zaista bilo mnogo. Zato je i obnova ovog spomenika veoma važna, zbog istorijske istine i kulture sećanja. Moramo da poštujemo našu prošlost, jer nam na njoj leže temelji naše budućnosti. Bitno je da čuvamo spomen na velike ljude poput moga dede, Kralja Aleksandra Prvog. U sećanju naroda Srbije, on živi zauvek", poručio je Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar u svom govoru.

Pored Prestolonaslednika, prisutnima se obratio i g. Dobrica Milosavljević, pomoćnik predsednika opštine Petrovac na Mlavi. Prestolonaslendik je ovom prilikom uručio i lična pisma zahvalnosti porodicama koje su dale veliki doprinos u prvobitnoj obnovi spomenika devedesetih godina prošlog veka.

Po završetku ceremonije otkrivanja spomenika, Njihova Kraljevska Visočanstva su posetila i Osnovnu školu u Tabanovcu, kojoj je Princeza Katarina ovom prilikom isporučila donaciju knjiga za školsku biblioteku, kao i poklone učenicima ove škole.

Spomenik Kralju Aleksandru I Karađorđeviću u Tabanovcu podignut je 1935. godine, kao rad lokalnog seoskog učitelja. Svečanom otkrivanju tada su prisustvovali predstavnici sveštenstva i vodeći ljudi tadašnjeg Mlavskog sreza. Nakon Drugog svetskog rata, 1946. godine, spomenik je srušen od strane komunističkih vlasti.

Godine 1991. pokrenuta je inicijativa za njegovu obnovu, a 1993. godine spomenik je obnovljen isključivo dobrovoljnim prilozima stanovnika Tabanovca. 15. oktobra 1995. godine, spomenik je svečano otkriven i osveštan, uz prisustvo prof. dr Dragoljuba Kavrana, preminulog člana Krunskog saveta i Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa požarevačkog i Mitropolita braničevskog Ignjatija. Februara 2002. godine, u okviru zvanične posete Petrovcu na Mlavi, spomenik su obišli i Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar i Nj.K.V. Princeza Katarina.