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U tri osnovne škole na području Sremske Mitrovice i Laćarka juče su putem elektronske pošte stigle dojave o postavljenim bombama, zbog čega su učenici i zaposleni hitno evakuisani. Ove škole deo su šireg talasa pretnji koje su juče ujutru prijavljene u više gradova Srbije, dok su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavljali kontradiverzione preglede objekata.

Šta je cilj ovakvih poruka i koliko je teško ući u trag pošiljaocima, za emisiju "Redakcija", govorio je Dejan Milutinović, iz strukovng Udruženja sektora bezbednosti.

- Ovo je period godine kada se, nažalost, po svojevrsnoj lošoj tradiciji iz prethodnih decenija, najčešće očekuju ovakve dojave. Reč je uglavnom o učenicima završnih razreda osnovne škole koji su skloni neslanim šalama i ekscesima, pa se dešava da prijavljuju navodno postavljene bombe u školama. Bezbednosne službe bi u ovom periodu trebalo da posvete više pažnje tehničkom praćenju i bržem otkrivanju počinilaca kako bi se na ovakve prijave reagovalo u što kraćem roku - rekao je Milutinović.

Dejan Milutinović, strukovno udruženje sektora bezbednosti Foto: Kurir Televizija

"Počinioce nije teško pronaći"

Takođe, kako ističe, važno je da se javnost upozna i sa sankcijama koje slede za ovakva dela. O dojavama se često govori, ali se retko govori o kaznama koje su izrečene, a upravo bi to moglo da doprinese generalnoj prevenciji među mladima koji razmišljaju da učine isto.

- Kada je reč o otkrivanju pošiljalaca takvih poruka, ukoliko su u pitanju maloletnici koji se odlučuju na ovakve neslane šale, njihovo pronalaženje uglavnom nije naročito teško. Budući da se kraj školske godine smatra rizičnim periodom za ovakve incidente, nadležne službe mogu da usmere pažnju na potencijalne zloupotrebe i relativno brzo identifikuju odgovorne. Nakon toga trebalo bi da usledi brza reakcija policije, tužilaštva i sudstva, kako bi slučajevi dobili adekvatan epilog - kaže on.

Dalje dodaje da bi javno saopštavanje izrečenih kazni moglo da deluje preventivno, dok otkrivanje odgovornih u složenijim slučajevima često zahteva međunarodnu policijsku saradnju i dodatne resurse.

- Važno je i da javnost bude obaveštena o izrečenim kaznama, jer bi to poslalo jasnu poruku da ovakvo ponašanje nije bez posledica. S druge strane, kada su u pitanju složeniji slučajevi i dojave koje dolaze iz inostranstva ili tokom školske godine bez jasnog obrasca, situacija je znatno komplikovanija. Tada su neophodni veći resursi, kao i intenzivna međunarodna i međupolicijska saradnja radi identifikacije i procesuiranja odgovornih - za emisiju "Redakcija", zaključio je Milutinović.

02:24 "MALOLETNICI SE NAJČEŠĆE ODLUČUJU NA OVAKVE ŠALE!" Stručnjak o lažnim dojavama koje prazne škole širom Srbije: Ovo je rizičan period za ovakve incidente Izvor: Kurir televizija

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