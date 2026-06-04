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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, pozvao je sve građane i pacijente koji imaju bilo kakav problem u ostvarivanju zdravstvene zaštite da se svakog radnog dana obrate Upravi UKC Niš.

- Ukoliko ne možete da zakažete pregled, nemate termin za snimanje ili operaciju, ukoliko vas neko upućuje na privatne preglede ili smatrate da vam je neopravdano uskraćeno pravo na lečenje, neko vas vređa ili vam se neprimereno ophodi prema vama, vrata Uprave UKC Niš su vam otvorena - istakao je doc. dr Lazarević.

On je naglasio da nijedan pacijent ne sme da ostane bez zdravstvene usluge koja mu pripada.

- Naš zadatak je da rešavamo probleme građana, a ne da ih ignorišemo. Zato pozivam sve pacijente da nam se obrate direktno, kako bismo zajedno pronašli rešenje - poručio je doc. dr Milan Lazarević.

Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Niš će svaki prijavljeni problem razmotriti i preduzeti sve mere kako bi pacijenti što brže ostvarili svoja prava i dobili neophodnu zdravstvenu zaštitu.

Prijemi građana, pacijenata i porodica će se obavljati svakoga dana od ponedeljka do petka od 9-15 sati, kako bi se pacijentima pružila adekvatna usluga. Biće uključen direktor kao i svi pomoćnici zaposleni u kabinetu direktora.

Novitet predstavljaju i brojevi mobilnih telefona pomoćnika generalnog direktora, koji će biti dostupni pacijentima, radi još bolje povezanosti između pacijenata i uprave UKC Niš.

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