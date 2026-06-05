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Inspirisan trikom za vađenje pampura iz vinske boce, argentinski automehaničar Horhe Odon stvorio je uređaj koji se smatra prvom velikom inovacijom u asistiranom porođaju još od pedesetih godina. Njegov izum sada se koristi u evropskim bolnicama, nudeći nežniju alternativu forcepsu i vakuumu.

Jedne avgustovske noći 2006. godine, ideja je prekinula san Horhea Odona. Nije to bio prvi put da se ovom argentinskom mehaničaru tako nešto dogodi, ali ovoga puta bilo je drugačije. Ideja se nije ticala rešavanja problema sa balansiranjem i poravnavanjem upravljača i kočnica automobila, sa kojima se svakodnevno suočavao u svojoj radionici u Buenos Ajresu.

„Marsela, pogledaj, poslušaj – ovo bi moglo da olakša porođaj", rekao je svojoj supruzi, seća se Horhe u razgovoru za Bi-Bi-Si njuz mundo. Dve decenije kasnije, Odonova ideja pretvorila se u revolucionarni uređaj koji olakšava vaginalne porođaje i smanjuje rizik od povreda za novorođenčad i majke, a koji su često povezani sa metodama kao što su forceps ili vakuum ekstraktor, koje se i dalje koriste širom sveta.

Nakon što je testiran u Argentini na 48 porođaja, uređaj nazvan OdonAssist – u čast svog tvorca – već se koristi u 40 bolnica u pet evropskih zemalja, gde je pomogao pri rođenju više od 300 beba, potvrdile su zdravstvene vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i kompanija koja ga proizvodi.

Kako funkcioniše „nežna alternativa"

OdonAsist je uređaj na naduvavanje dizajniran da pomogne kod vaginalnih porođaja kada dođe do zastoja u drugoj fazi. Funkcioniše kao „nežnija alternativa tradicionalnom metalnom forcepsu ili vakuum ekstraktorima", navodi se na sajtu kompanije MNHI (Innovations in Maternal and Child Health), koja ga proizvodi.

„Funkcioniše pomoću meke vazdušne manžetne koja se postavlja oko bebine glave", objasnila je britanska doktorka Emili Hoton za Bi-Bi-Sijev program Ženski čas.



Jednom kada se naduva, uređaj obuhvata bebinu glavu i pruža nežnu i kontrolisanu trakciju koja dopunjuje majčine napore, navodi MNHI. Medicinsko osoblje koristi ovu manžetnu da vodi bebu kroz porođajni kanal, jer je povezana sa ručkama koje pomažu u kontroli porođaja. Kada bebina glava izađe, uređaj se uklanja kako bi beba mogla normalno da udahne prvi put.

Šta kaže Britanka koja je rodila sina pomoću ovog uređaja

Ela Radford, jedna od Britanki koja je rodila sina pomoću ovog uređaja, podelila je svoje iskustvo. „Stavili su mi epidural nakon duge i iscrpljujuće šetnje i skoro ništa nisam osetila. Bez oklevanja bih ponovo tražila ovaj uređaj da imam priliku", tvrdi Ela.

Slučajni izum inspirisan vinskim vadičepom

Odon priznaje da njegov izum nije nastao iz lične brige za rizike koje porođaj nosi. Međutim, ti rizici su stvarni. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u 2023. godini oko 260.000 žena širom sveta umrlo je na porođaju – jedna na svaka dva minuta. Istovremeno, oko milion beba umrlo je u prva 24 sata života.

„Sve je počelo trikom koji je jedan zaposleni u mojoj radionici pokazivao drugom, a sastojao se u pokušaju da se izvadi pampur iz boce. Mislio sam: 'moraće da je razbije'", ispričao je Odon za Bi-Bi-Si.

„Ali on je uzeo kesicu, stavio je u bocu, naduvao je, povukao i izvukao pampur. Bio sam impresioniran tim mehanizmom vazdušne hvataljke", priseća se Horhe.

Kako je povezao ovu ideju sa porođajem? Odon to pripisuje proviđenju, jer priznaje da nije postojala nikakva direktna veza. Ubrzo je ideju predstavio lekarima, a ona je na kraju stigla do dr Marija Merialdija, tadašnjeg šefa Odeljenja za reproduktivno zdravlje SZO.

Foto: Instagram Printscreen

Manje rizika za majku i bebu

„Kada sam video prototip, bio sam impresioniran njegovom jednostavnošću i sigurnošću", priznao je dr Merialdi, koji je danas glavni medicinski direktor kompanije MNHI. „Lako se koristi, što omogućava da ga primenjuju i lekari i babice, što obezbeđuje pristup zdravstvenoj zaštiti u regionima sa slabijim zdravstvenim sistemima."

Tradicionalne metode, iako spasonosne, nose rizike. U Kanadi se, na primer, teška neonatalna trauma javlja u jednom od 105 porođaja sa forcepsom. Majke takođe mogu pretrpeti povrede, poput vaginalnih i rektalnih rascepa.

S druge strane, kliničke studije sprovedene u Velikoj Britaniji (ASSIST i ASSIST II) i Francuskoj pokazale su bezbednost i efikasnost uređaja OdonAsist. U francuskoj studiji, stopa uspešnosti asistiranog porođaja iznosila je 88,5 odsto, bez ozbiljnih neželjenih reakcija kod majki ili beba.

„Do sada, sve bebe rođene uz pomoć ovog uređaja rođene su bez modrica, hematoma ili drugih povreda koje se ponekad mogu javiti primenom postojećih procedura", dodao je Merialdi.

U proleće 2025. godine OdonAsist je dobio sertifikat CE Kitemark, što potvrđuje njegovu bezbednost za upotrebu u bolnicama širom Evrope. Ipak, za razliku od forcepsa, uređaj nije za višekratnu upotrebu. „Jednokratan je jer zahteva sterilizaciju gama zracima", objasnio je Merialdi. Svaki uređaj košta 335 dolara.

Ovaj izum dolazi u vreme kada stopa asistiranih vaginalnih porođaja u svetu opada, dok stopa carskih rezova raste. OdonAsist nudi potencijalno sigurniju alternativu u mnogim slučajevima, smanjujući potrebu za invazivnijim intervencijama.

Pored Velike Britanije, Španije, Francuske, Italije i Nemačke, aparat je korišćen i u Etiopiji, gde je, prema rečima Merialdija, „dao iste rezultate", pokazujući svoj potencijal u zemljama sa ograničenim resursima.

„Ovo je prva inovacija u porođajima od pedesetih godina, što pokazuje nedostatak zastupljenosti zdravlja žena u istraživanju i inovacijama", istakla je doktorka Hoton. „Čini se kao pravo ludilo da danas imamo tako zastarele metode. Da koristimo metal da izvučemo bebu."

Sa inovacijama poput OdonAsista, budućnost porođaja mogla bi biti znatno sigurnija i humanija, ne samo u Evropi, već i u delovima sveta gde je pristup medicinskoj nezi najpotrebniji.