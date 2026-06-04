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Postoje trenuci koji ostaju zauvek. Ne zbog muzike, svečanih odela ili izbora za mistera večeri, već zbog ljudi koji pokažu koliko ljubav i prijateljstvo mogu da znače.

Jedan takav trenutak zabeležen je na maturskoj večeri Viktora Miletića, četrnaestogodišnjeg dečaka koji vodi jednu od najtežih životnih bitaka.

Njegova majka Andrea Miletić podelila je video koji je dirnuo hiljade ljudi.

- Ostavljam ovaj post ovde kao podsetnik na ljubav, prijateljstvo i dobrotu. Viktor je mesecima samo razmišljao o tome da li će između hemoterapija uspeti da dođe na maturu i ne mogu da opišem rečima njegovu sreću što jeste. Dok su birali mistera večeri, njegovi drugari su skandirali njegovo ime, grlili ga i bodrili iz sveg glasa. Hvala ovoj divnoj deci što su mu pokazala da je voljen, prihvaćen i da nikada nije sam. Ovo je jedna od onih uspomena koje ostaju za ceo život - napisala je Andrea.

Prkosi prognozama od rođenja

Viktor Miletić rođen je 12. decembra 2010. godine u Beogradu kao dete iz blizanačke trudnoće.

Rođen je u 30. gestacijskoj nedelji, a komplikovan prirodni porođaj doveo je do moždanog krvarenja trećeg i četvrtog stepena, nakon čega je usledila i sepsa. Lekarske prognoze tada nisu bile ohrabrujuće. Govorili su da neće hodati, govoriti niti razumeti svet oko sebe.

Međutim, Viktor je od najranijeg detinjstva pokazivao neverovatnu snagu. Uprkos cerebralnoj paralizi, uspeo je da prevaziđe mnoga ograničenja, a do svoje četrnaeste godine čak je igrao i fudbal.

Viktor Miletić Foto: Privatna arhiva

Retka i teška dijagnoza

Viktoru je 2024. godine dijagnostikovan rabdomiosarkom, redak i agresivan maligni tumor sa metastatskim promenama. Prema podacima lekara, od ovog oblika bolesti oboli tek jedno do dvoje dece na milion. Nakon skoro godinu dana lečenja u Parizu, porodica se ponadala da je najteži deo puta iza njih. Ipak, po povratku u Srbiju pojavile su se metastaze na mozgu i plućima.

Danas se Viktor ponovo bori.

Njegova majka nedavno je podelila i nove informacije o lečenju.

- Matura je jedna od stanica na našem putu, nama i te kako važna. Uz Božiju pomoć zajedno ćemo nastaviti da prevazilazimo svaku prognozu i da pišemo svoju priču, mnogo lepšu od one koju su drugi predviđali - napisala je Andrea.

Viktor Miletić Foto: Printscreen Instagram

Kako je navela, Viktor trenutno prolazi kroz 14. ciklus terapije, dok lekari iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država razmatraju naredne korake u njegovom lečenju.

Kako pomoći Viktoru preko Fondacije Budi human?

Viktoru Miletiću možete pomoći slanjem SMS poruke 1882 na broj 3030.

Pomoć je moguća i uplatom na račune Fondacije Budi human:

Dinarski račun:

160-0000000406768-32

Devizni račun:

160-0054000008802-75

IBAN:

RS35160005400000880275

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Kako pomoći preko Fondacije "Podrži život"?

Viktoru Miletiću možete pomoći slanjem SMS poruke 5757 na broj 5757. Cena poruke je 200 RSD.

Pomoć je moguća i uplatom na račune Fondacije „Podrži život”:

Dinarski račun:

205-999-98

Devizni račun:

0070800039876

Donacije su moguće i platnim karticama preko sajta Fondacije "Podrži život".