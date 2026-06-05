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Petrovski post 2026. godine počinje u ponedeljak, 8. juna.

Petrovski post naziva se još i apostolski, počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji SPC slavi 12. jula.

Petrovski post počinje 8. juna Foto: Youtube Printscreen

Iako suština posta nije hrana, Petrovski post uvek lakše "pada" od Božićnog zbog izobilja svežeg voća i povrća.

Početak Petrovskog posta je pokretan, jer zavisi od Vaskrsa, a završetak je nepokretan. Zbog zavisnosti početka ovog posta o Vaskrsu, Apostolski post najkraće može da traje jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica.

Savet oca Tadeja

Svrha posta, kako kažu pravila vere, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, reči i dela i uz obaveznu molitvu.

Foto: Printscreeen

Otac Tadej je savetovao da svaki čovek, u svakom momentu na usnama ima ovu molitvu:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me".

Mir za dušu

Ukoliko vam ova molitva pređe u naviku, uz određeni post i s verom u Boga, možete da preobratite i smirite svoju dušu.

Za vreme trajanja Petrovskog posta pravila nalažu da se ne jede meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan osim, naravno, srede i petka koji se poste "na vodi".

Dan uoči Petrovdana se takođe strogo posti, osim ako padne u subotu ili nedelju, kada je dozvoljena upotreba ulja.