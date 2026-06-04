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Meteorolog Nedeljko Todorović kazao je danas da prognoze ukazuju na natprosečno toplo leto u Srbiji, ali je naglasio da je prerano i nepouzdano tvrditi da će 2026.godina doneti rekordne temperature.

Gostujući u jutarnjem programu RTS, upozorio je da su u junu uobičajeni pljuskovi, grmljavine i lokalne nepogode, dok se najviše temperature očekuju tokom jula i avgusta.

Posle prolaska fronta koji je Srbiji doneo pljuskove i grmljavinu, vreme je osetno svežije nego prethodnih dana. Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, oblačnost nad Beogradom i svežiji vazduh sa istoka Evrope uslovili su pad temperature za pet do šest stepeni u odnosu na juče.

Todorović je naveo da su u pojedinim delovima Srbije zabeleženi lokalno obilniji pljuskovi, sa količinom padavina od 30 do 40 milimetara, kao i pojava grada, što je, kako kaže, uobičajeno za jun.

Foto: RTS Printscreen

Jun ostaje najkišovitiji mesec

Todorović podseća da je jun tradicionalno mesec sa najviše padavina u Srbiji, iako je prošle godine zabeležen izuzetan presedan.

"U Beogradu je prošlog juna palo svega 0,1 milimetar kiše, dok je prosek nepunih 90 milimetara. To je bio rekordno sušan jun, ali ekstremi su mogući“, objasnio je Todorović.

Leto će biti toplo, ali ne nužno rekordno

Govoreći o prognozama za leto 2026. godine, Todorović ističe da se različiti meteorološki modeli razlikuju i da nema pouzdanog osnova za tvrdnje da će predstojeće leto biti najtoplije u istoriji merenja. Prema njegovim rečima, realnije je očekivati natprosečno toplo leto, slično ili neznatno svežije u odnosu na nekoliko prethodnih godina.

"Najviše temperature, koje mogu dostići i blizu 40 stepeni Celzijusa, verovatnije su u julu i avgustu nego u junu, iako su i tokom prošlogodišnjeg juna zabeleženi dani sa temperaturama iznad 35 stepeni", naveo je meteorolog.

Foto: RTS Printscreen

Temperature iznad 40 stepeni nisu novost

Osvrćući se na sve češće rasprave o ekstremnim vrućinama, Todorović ukazuje da su temperature oko 40 stepeni zabeležene i u prvoj polovini 20. veka.

"Analiza 140 godina merenja temperatura u Beogradu pokazuje da su slične temperature postojale i dvadesetih, tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka. Reč je o određenoj periodičnosti koja se javlja na svakih 50 do 60 godina“, ističe Todorović.

Dodaje da su u poslednjih deset do dvadeset godina učestaliji veoma topli dani i tropske noći, posebno u urbanim sredinama.

Foto: RTS Printscreen

Leto je već počelo

Na pitanje kada počinje pravo leto u Srbiji, Todorović kaže da je ono već stiglo.

"Čim smo imali temperaturu od 30 stepeni, leto je praktično počelo. U junu su normalna povremena osveženja na svakih pet-šest dana, ali letnji period je već tu“, naglasio je meteorolog.

Todorović navodi da, pema prosečnim vrednostima, period sa temperaturama od 30 i više stepeni traje od kraja maja do kraja septembra, odnosno stotinak dana godišnje.

Gde je more najtoplije u junu

Za građane koji planiraju letovanje, Todorović ističe da su najviše temperature mora u istočnom Mediteranu, pre svega duž južne obale Turske.

"Što južnije, to je more toplije. Južna obala Turske ima prednost i početkom i krajem sezone, jer duže zadržava toplotu“, ukazuje Todorović.

Navodi da se temperature mora u većem delu Sredozemlja trenutno kreću između 17 i 20 stepeni, ali da će se tokom narednih nedelja dodatno zagrejati i dostići vrednosti prijatne za kupanje.