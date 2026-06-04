Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da su opredeljena sredstva za finansiranje usluga socijalne zaštite u 21 lokalnoj samoupravi na Kosovu i Metohiji.
Društvo
DRŽAVA SRBIJA OSTAJE UZ SVOJ NAROD NA KOSOVU I METOHIJI: Opredeljena sredstva za 21 lokalnu samoupravu, više od 500 korisnika nastaviće da koristi usluge
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- Potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa predsednikom opštine Zubin Potok nastavljamo da jačamo sistem podrške našim najosetljivijim sugrađanima. Zahvaljujući ovim sredstvima, više od 500 korisnika nastaviće da koristi usluge pomoći u kući za starije i uslugu ličnog pratioca za decu sa smetnjama u razvoju - istakla je ona.
Ministarka je naglasila da država Srbija ostaje uz svoj narod na Kosovu i Metohiji.
- Naša obaveza je da niko ne bude zaboravljen i da svaki čovek ima pristup podršci koja mu je potrebna. Nastavljamo da gradimo društvo solidarnosti, brige i odgovornosti.
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