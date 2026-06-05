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"Ovima što laju... 12 sati stoje u redu ljudi! Znaš li ko je sve u tom redu?!", ovim rečima je sveštenik Bojan Krstanović uputio brutalnu i direktnu poruku svima koji danima na društvenim mrežama vređaju vernike koji čekaju ispred Hrama Svetog Save kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice.

Sveštenik je otvoreno poručio svima koji vređaju vernike da "odseku poganu jezičinu", ističući da se niko ne klanja predmetu već Gospodu, i pozvao ih da sami stanu u taj red pre nego što bude kasno.

"Niko tu ne traži magijsko dejstvo"

- Ovima što laju! Ljudi stoje 12 sati u redu! Znaš li ko je sve u tom redu!? Ljudi uspešni i ostvareni na svim poljima. Roditelji, deca, deke i bake, bračni parovi, naša dobra omladina...

Doktori nauka, majstori, zanatlije, poljoprivrednici... Niko tu ne traži magijsko dejstvo. Ljubav prema Majci Božijoj ih je okupila! Ne klanja se niko predmetu nego Gospodu Bogu - napisao je on na svom Fejsbuku.

Dodao je da ljudi vole i poštuju Presvetu Bogorodicu.

"Stani jado u ovaj red što brže"

- Ima i nas, garantujem da se brojimo milionima, koji nismo bili u prilici da stanemo u taj red a rado bismo. I žalimo što nismo u prilici. A onda se pojaviš ti, bedo bedna, osim kompleksa i promašenog života nemaš ništa svoje, i ti nađeš da komentarišeš ove ljude. Pazi, ljude koji stoje u redu i nikog ne diraju. Stani jado u ovaj red što brže i zavapi Majci Božijoj pa ćeš i ti osetiti ono što osete svi ovi ljudi - naveo je otac Bojan i dodao:

- Odseci tu pognu hulničku jezičinu i baci pa stani u ovaj red i ćuti do kraja života jer da si išta pametno znao da kažeš već bi bio u ovom redu. Stani u ovaj red dok još imaš vremena...