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Policija je danas u jutarnjim časovima dobila prijavu zbog "negodovanja" u redovima za celivanje pojasa Presvete Bogorodice ispred Hrama Svetog Save, potvrđeno je iz MUP-a.

Vernica koja se u tom trenutku nalazila na licu mesta rekla je da je došlo do sukoba između "dve grupe".

Gužve su već danima ispred Hrama Svetog Save, a kolonama se ne vidi kraj. Vernici čekaju da se poklone i celivaju pojas Presvete Bogorodice, i iako sve danima protiče mirno, danas je, nažalost, policija morala da reaguje.

Vernica koja je bila baš u tom redu u trenutku izbijanja svađe ispričala je šta se dogodilo.

- Zbog velike gužve određena grupa ljudi je zamoljena da ide kroz Ulicu Internacionalnih brigada, oni su došli iz te ulice do Nebojšine, gde su naleteli na grupu (koja je duže tu) koja se spustila skroz niz Braničevsku ulicu i tu krenula da se penje do Nebojšine. Ta prva grupa je insistirala da se oni svi vrate nazad u Braničevsku i prođu kroz Internacionalnih brigada - rekla je ona za Telegraf.rs.

Foto: Instagram

Grupa koja je već satima čekala na tom mestu nije dozvolila da se druga grupa vernika, koja je takođe čekala, ali u drugoj koloni, priključi njihovoj koloni na tom mestu. Došlo je do svađe, a kako Telegraf.rs saznaje, pozvana je i policija.

Policija koja se svakodnevno nalazi na ovoj lokaciji zbog mnoštva vernika koji čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice dobila je prijavu zbog negodovanja. Međutim, kako saznajemo, nije bilo postupanja nakon prijave, jer se, pretpostavljamo, situacija smirila do dolaska policije.

Vernici čekaju ispred Hrama Svetog Save da celivaju Časni pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Poslednjih nekoliko dana vernici čekaju i do 12 sati kako bi se poklonili ovoj svetinji, koja je u Beograd stigla 20. maja iz manastira Vatoped na Svetoj Gori, prvi put posle više vekova. Zbog nezapamćenog interesovanja vernika njegov boravak u Srbiji više puta je produžavan, pa će jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta u Hramu Svetog Save ostati do 6. juna, kada će biti vraćena na Svetu Goru.

Zbog nezapamćenog broja vernika koji svakodnevno dolaze u Hram Svetog Save da se poklone pojasu Presvete Bogorodice, juče su potrošene sve zalihe osvećenih trakica.

Crkva je uputila apel vernicima da se priključe akciji pakovanja osvećenih trakica.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe akciji pakovanja osvećenih trakica blagoslovenih na pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernicima koji dolaze u Hram Svetog Save da se pomole pred svetinjom - navodi se na Instagram stranici TV Hram.

Kurir/ Telegraf