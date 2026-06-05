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Kažu da se na svadbama najčešće pamte muzika, veselje i prvi ples mladenaca. Međutim, jedno slavlje kod Jagodine koje je trebalo da označi početak zajedničkog života mladog para ostaće upamćeno iz sasvim drugačijeg razloga - zbog skandala koji je u samo nekoliko minuta pretvorio bajku u pravu porodičnu dramu.

Pred više stotina zvanica, usred svečanosti, došlo je do žestokog sukoba između tasta i zeta, a gosti su nemo posmatrali kako slavlje polako izmiče kontroli.

Foto: Profimedia

Prema rečima jednog od prisutnih, sve je teklo besprekorno. Mladenci su blistali, a muzika je podigla goste na noge.

A onda je mikrofon uzeo otac mlade...

Umesto nekoliko toplih reči i zdravice, usledio je govor koji je mnoge ostavio bez teksta.

- Počeo je da priča kako je sam finansirao svadbu, od muzike do dekoracije. Delovalo je kao obična zdravica, a onda se okrenuo ka zetu i rekao: "Nadam se da ćeš moju ćerku čuvati bolje nego što čuvaš svoj novčanik, jer si do sada pokazao da ti matematika baš i nije jača strana" - prepričava jedan od gostiju.

U sali je, kako tvrdi, zavladao potpuni muk. Gosti su se pogledavali, dok je mladoženja ostao zatečen zbog prozivke pred porodicom, prijateljima i kolegama.

Nije dugo čekao da odgovori.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Ustao je od stola, prišao tastu i poručio da mu "ničiji novac nije potreban", kao i da je upravo tast insistirao na raskošnoj svadbi kako bi, kako je rekao, "ostavio utisak pred ljudima".

Posle toga više nije bilo povratka.

Besni tast navodno je krenuo ka zetu uz salvu uvreda, dok je muzika u trenutku prestala da svira. Nekoliko rođaka odmah je utrčalo između njih dvojice kako bi sprečilo fizički obračun.

- Mislili smo da će izbiti opšta tuča. Ljudi su ustajali od stolova, neki su pokušavali da smire situaciju, drugi su samo u neverici posmatrali šta se dešava - priča jedan od gostiju.

Najteže je, kažu, sve podnela mlada.

Foto: AP/Ilustracija

Dok su se njen otac i suprug prepirali pred punom salom, ona je briznula u plač i napustila slavlje. Prema tvrdnjama očevidaca, veći deo večeri provela je daleko od gostiju pokušavajući da se sabere nakon neprijatne scene.

Skandal je ostavio posledice i na samo slavlje. Deo mladoženjine porodice navodno je napustio svadbu pre nego što je poslužena torta, dok tast i zet do kraja večeri nisu razmenili nijednu reč.

Gosti su bili podeljenih mišljenja. Dok su jedni smatrali da je tast javnom prozivkom pokušao da ponizi zeta i pokaže ko je glavni u porodici, drugi veruju da je mladoženja trebalo da prećuti neumesnu šalu i sačuva mir na dan svog venčanja.