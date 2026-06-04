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Dok su stotine hiljada vernika iz cele Srbije satima strpljivo čekale ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonile Časnom pojasu Presvete Bogorodice i ponele kući osveštanu trakicu, pojedinci su u njihovoj veri videli priliku za - dobru zaradu!

Tako se na društvenim mrežama i pojedinim sajtovima našao u prodaji neobičan proizvod - takozvani stalak Presvete Bogorodice za osveštanu trakicu, koji se prodaje po ceni od čak 2.987 dinara.

Foto: Privatna arhiva

Sagovornici Kurira tvrde da ovakav predmet nema nikakvo uporište u pravoslavnoj tradiciji.

Reč je o postolju izrađenom od akrila s likom Presvete Bogorodice, namenjenom za odlaganje osveštane trakice koju vernici dobijaju uz blagoslov Časnog pojasa.

Kurir je kontaktirao s jednim prodavcem predstavljajući se kao zainteresovani kupac.

Personalizacija 900 dinara

- Šaljemo post ekspresom, poštarina je 450 dinara. Vreme izrade je pet radnih dana. Stalak je dimenzija 20x12 santimetra, izrađen je od akrila sa UV štampom, otporan je na vodu, sunce i grebanje. Postoji i mogućnost personalizacije, pa možemo upisati posvetu ili porodično prezime za dodatnih 900 dinara - objasnili su nam.

Foto: Privatna arhiva

To praktično znači da bi kupac koji želi personalizovani primerak, zajedno s dostavom, za ovaj proizvod morao da izdvoji čak 4.337 dinara.

Na pitanje od čega je izrađen, prodavac navodi da je reč o "visokokvalitetnom akrilu", tj. providnoj plastici koja je, kako tvrde, čvršća i dugotrajnija od obične.

Oglas je, međutim, izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Vernici se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

"Šta se sve neće dosetiti samo da uzmu novac?!", "Traka se nosi uz čoveka, a ne na postolju", "Ovo nema veze s pravoslavljem", samo su neki od komentara ogorčenih građana.

Ipak, među brojnim kritikama bilo je i onih koji su se raspitivali za cenu, način poručivanja i rokove isporuke, što pokazuje da zainteresovanih kupaca ipak ima.

Trakica nije suvenir

Da ovakav predmet nema nikakvo uporište u pravoslavnoj tradiciji, smatra i verski analitičar Željko Injac.

Foto: Printscreen

- To ne postoji nigde. Pojas se nosi na ruci, uz telo ili ispod jastuka ako je neko bolestan. Ne postoji nikakav stalak za pojas. Poenta je da trakica bude uz čoveka, kao što se nosi brojanica. Ovo je bukvalno pokušaj da se zaradi novac na ljudima koji ne znaju mnogo o značenju trakice i samog pojasa - kaže Injac za Kurir.

On dodaje da pojedini ljudi, nedovoljno upoznati sa značenjem ove svetinje, počinju da posmatraju trakicu kao suvenir ili svojevrsni magijski predmet, čime se gubi njena suština.

1/8 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

- Pojas Presvete Bogorodice ne može se odvojiti od crkvenog i liturgijskog života. Ne možemo zabraniti ljudima da prodaju ono što žele, ali treba jasno reći da ovakav stalak nema nikakvo utemeljenje ni u crkvi ni u pravoslavnoj tradiciji - ističe Injac.