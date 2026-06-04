Da se ne zaboravi

Da se ne zaboravi

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Princ-Naslednik Filip Karađorđević učestvovao je, zajedno sa suprugom princezom Danicom i njihovom decom, u tradicionalnom Hodočašću na Cer, koje potomci Drinske divizije iz Mačvanskog Prnjavora organizuju u znak sećanja na stradanje i junaštvo ovog mesta tokom Prvog svetskog rata.

Tokom hodočašća, koje svake godine okuplja učesnike iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, obišli su Spomen-kosturnicu u Mačvanskom Prnjavoru, Crkvu Svetog proroka Ilije, Manastir Čokešinu i Crkvu Svetog Jovana Šangajskog na Ceru, posvećenu cerskim junacima.



- Ovo hodočašće, koje sabira ljude iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, svedoči o živoj snazi našeg narodnog pamćenja, vere i zajedništva - poručio je princ-naslednik Filip.

Učesnici su prešli marš dug dvadeset kilometara kroz predele Cera, mestima koja su ostala upamćena po slavnoj Cerskoj bici i podvigu srpske vojske.

- Poseban doživljaj predstavljao je hod kroz samo srce Cera, stazama kojima su koračali naši preci u danima slavne Cerske bitke. Na tim mestima i danas se oseća veličina njihove žrtve i nepokolebljiva odlučnost srpskog vojnika da brani slobodu, čast i pravo svoga naroda na opstanak - istakao je on.

Princ je podsetio na ogromne žrtve koje je Mačvanski Prnjavor podneo u Velikom ratu, navodeći da je ovo mesto izgubilo 704 civila, dok je više od 1.300 meštana, civila i vojnika, položilo živote za Srbiju.

- To je žrtva koja obavezuje i koja ne sme biti zaboravljena - naglasio je Filip.

Foto: Arhivska Fotografija

On je podsetio i na vezu svoje porodice sa Mačvanskim Prnjavorom, ističući da je njegov pradeda, kralj Aleksandar I Karađorđević, 3. juna 1934. godine posetio ovo mesto i odlikovao ga Karađorđevom zvezdom IV stepena sa mačevima.

- Moj pradeda, kralj Aleksandar I, odlikovao je Mačvanski Prnjavor kao jedino selo u Srbiji koje je ponelo ovo visoko odlikovanje. Tim činom odato je priznanje ne samo stradanju, već i izuzetnoj hrabrosti i vernosti Otadžbini koju su meštani Prnjavora pokazali u najtežim vremenima - rekao je prestolonaslednik.

On je podsetio da su nakon kralja Aleksandra Prnjavor posetili i kralj Petar II, kao i njegov otac, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević.

Tokom trase duge 20 kilometara, na svim stradalnim mestima i spomen-obeležjima položeni su venci i odata pošta nevino postradalim civilima, ratnicima i junacima.

Na kraju obraćanja, princ Filip zahvalio je potomcima Drinske divizije na organizaciji i očuvanju sećanja na slavne pretke.

- Od srca zahvaljujem potomcima Drinske divizije iz Mačvanskog Prnjavora na pozivu, bratskom gostoprimstvu i predanom trudu koji ulažu kako bi sećanje na naše pretke, njihovu žrtvu i slobodarski duh ostalo živo i prenosilo se budućim pokolenjima - poručio je on.