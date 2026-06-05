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Godine su im usporile korake i naborale lica, ali njihova srca i dalje kucaju jedno za drugo istom snagom kao prvog dana.

Kratak video-snimak koji se pojavio na društvenim mrežama postao je živi dokaz da prava, vanvremenska ljubav zaista postoji.

Foto: Tik Tok Printscreen/radmila1417

U eri brzih veza, ekrana i otuđenosti, jedan običan, a zapravo veličanstven trenutak zabeležen kamerom uspeo je da razneži i rasplače na hiljade ljudi širom regiona. Glavni akteri su baka i deka koje su ozbiljno sustigle godine, ali ih to nije sprečilo da jedno drugom pokažu ono najlepše što ljudsko biće poseduje - čistu, višedecenijsku ljubav i duboko poštovanje.

Video je objavljen na TikTok nalogu "radmila 1417" pod simboličnim i prelepim nazivom "Ta njihova ljubav". I zaista, u tih nekoliko sekundi stala je čitava jedna večnost.

"Hvala, da te poljubim!"

Snimak počinje trenutkom kada se stari deka pojavljuje na vratima sobe. U ruci nosi buket cveća. Ne skupoceni aranžman, već jednostavan, iskren znak pažnje.

Foto: Tik Tok Printscreen/radmila1417

Baka, koja i sama jedva stoji od starosti, ugledavši ga na vratima doživljava potpunu transformaciju. Sva nemoć u sekundi nestaje, a njeno celo lice se pretvara u najlepši, najširi osmeh.

"Jao, vidi!", uzvikuje ona sa oduševljenjem dok joj oči blistaju.

Deka, svestan da cveće možda nije u punom sjaju, skromno kaže: "Precvetale..."

Foto: Tik Tok Printscreen/radmila1417

"Precvetale", ponavlja baka nežno, ne skidajući osmeh sa lica, a onda dodaje reči koje kidaju srce: "Hvala, da te poljubim!"

Usledio je poljubac. Kratak, topao, svedočanstvo o hiljadama dana koje su proveli zajedno, o svim burama i olujama koje su prebrodili držeći se za ruke.

"Gledajte i učite šta je poštovanje"

Ovaj snimak je u rekordnom roku izazvao pravu lavinu emocija i stotine komentara građana koji su priznali da su, gledajući ovaj snimak, pustili suzu.

U komentarima ispod snimka ređaju se poruke koje otkrivaju koliko je ljudima ovakva scena nedostajala:

- Ovo je ono "zauvek'".

"Samo da ovo doživim", "Gledajte i učite šta je poštovanje... a tek ljubav", "Godine su im usporile korake, ali srca i dalje kucaju jedno za drugo istom snagom", "Ovo kad sam video, odmah su mi suze krenule".

I zaista, u nekoliko sekundi tog snimka staje cela jedna priča - život u dvoje, godine koje su prošle, borbe koje su izdržali i ljubav koja nije izgubila ni trunku topline.

Oči im se smeju kad su zajedno, kao da je vreme samo usporilo da bi im dalo još malo prostora da se vole.