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Sačuvani manastirski, carski i kraljevski zapisi iz srednjeg veka pokazuju da su se prezimena na ovim prostorima koristila mnogo ranije nego što se često misli, u formama sličnim današnjim. Danas se smatra da je najzastupljenije prezime u Srbiji Jovanović, koje prema pojedinim procenama nosi oko 150 hiljada Srba.

Prema analizi Jakub Mariana, lingviste, matematičara i umetnika iz Češke, postoje velike razlike među evropskim državama kada su prezimena u pitanju. Tako je u Hrvatskoj najčešće prezime Horvat, u Sloveniji, Poljskoj i Češkoj Novak, u Bosni i Hercegovini Hodžić, u Crnoj Gori Popović, dok je u Severnoj Makedoniji najzastupljenije Stojanovski.

Poreklo prezimena Jovanović

Prezime Jovanović nastalo je od ličnog imena Jovan i pripada grupi prezimena koja označavaju potomke ili porodicu nekog pretka tog imena. Smatra se da je reč o jednom od najrasprostranjenijih prezimena u Srbiji i širem slovenskom prostoru.

Pretpostavka je po nekim podacima da je knez Miloš Obrenović prezime Jovanović dao Romima koji su naselili naše krajeve i prihvatili pravoslavnu vjeru (pored ovog prezimena im je davao i prezime Nikolić).

U tradiciji porodica koje nose ovo prezime najčešće krsne slave su Jovanjdan i Nikoljdan, dok su imena Jovan i Jovana među najzastupljenijima u narodnoj upotrebi.

Prezime Jovanović potiče od ličnog imena Jovan i označava potomke tog imena, a prema istraživanju koje je objavio portal Forebears.io, među najzastupljenijim prezimenima u Srbiji nalaze se i Nikolić (121.373), Petrović (118.555), Đorđević (89.511), Ilić (87.005), Pavlović (66.415), Marković (61.477), Stojanović (51.363), Popović (49.977) i Živković (48.873), uz Jovanović koji je na samom vrhu liste.