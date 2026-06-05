Slušaj vest

U Hramu Svetog Save u Beogradu i danas su prisutne nepregledne kolone vernika koji strpljivo čekaju da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, koji je izložen u prestonici Srbije. Nakon više od deset sati čekanja, mnogi vernici dočekuju trenutak celivanja sa vidnim emocijama – suzama, osmesima i osećajem mira, dok se u redu smenjuju mladi, stari i deca.

00:37 Liturgija u Hramu Svetog Save Izvor: Kurir

Kako javlja naš reporter koji je u redu sa vernicima čekao skoro 10 sati, trenutak prilaska svetinji obeležen je snažnim emocijama i dubokom sabranošću vernika, koji u tišini i molitvi prolaze kroz hram. "Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici", poručuju pojedini vernici, ističući da im je ovaj događaj duhovno iskustvo koje će se zauvek pamtiti.

1/15 Vidi galeriju Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Pojasu Presvete Bogorodice od 20. maja do 5. juna poklonilo se više od pola miliona vernika, dok redovi i dalje ostaju dugi, protežući se ulicama oko Hrama Svetog Save. Prema rečima vernika, dolazak svetinje u Beograd jedan je od najvažnijih događaja poslednjih godina u našoj zemlji, ali i jedinstvena prilika za većinu ljudi koji su se sjatili u Beograd da celivaju ovu svetinju.

01:13 Celivanje pojasa Presvete Bogorodice Izvor: Kurir

Časni pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save biće izložen još danas i sutra, nakon čega će u subotu, 6. juna, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.