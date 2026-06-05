KURIR U HRAMU SVETOG SAVE: Evo kako izgleda trenutak pred samo celivanje Pojasa Presvete Bogorodice – posle sati čekanja suze i radost na licima vernika (VIDEO)
U Hramu Svetog Save u Beogradu i danas su prisutne nepregledne kolone vernika koji strpljivo čekaju da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, koji je izložen u prestonici Srbije. Nakon više od deset sati čekanja, mnogi vernici dočekuju trenutak celivanja sa vidnim emocijama – suzama, osmesima i osećajem mira, dok se u redu smenjuju mladi, stari i deca.
Kako javlja naš reporter koji je u redu sa vernicima čekao skoro 10 sati, trenutak prilaska svetinji obeležen je snažnim emocijama i dubokom sabranošću vernika, koji u tišini i molitvi prolaze kroz hram. "Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici", poručuju pojedini vernici, ističući da im je ovaj događaj duhovno iskustvo koje će se zauvek pamtiti.
Pojasu Presvete Bogorodice od 20. maja do 5. juna poklonilo se više od pola miliona vernika, dok redovi i dalje ostaju dugi, protežući se ulicama oko Hrama Svetog Save. Prema rečima vernika, dolazak svetinje u Beograd jedan je od najvažnijih događaja poslednjih godina u našoj zemlji, ali i jedinstvena prilika za većinu ljudi koji su se sjatili u Beograd da celivaju ovu svetinju.
Časni pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save biće izložen još danas i sutra, nakon čega će u subotu, 6. juna, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.
Kurir.rs