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Jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja ovog veka dogodiće se 2. avgusta 2027. godine, kada će stanovnici pojedinih delova Evrope, Afrike i Bliskog istoka moći da posmatraju potpuno pomračenje Sunca. Reč je o pojavi tokom koje Mesec prolazi između Zemlje i Sunca i u potpunosti zaklanja Sunčev disk, pretvarajući dan u sumrak na nekoliko minuta.

Ovo pomračenje privlači posebnu pažnju naučnika jer će potpuna faza trajati izuzetno dugo. Potpuna faza pomračenja na nekim lokacijama trajaće više od šest minuta, što ovaj događaj svrstava među najduža pomračenja Sunca u 21. veku. Tokom tog perioda biće moguće posmatrati Sunčevu koronu, spoljašnji sloj Sunčeve atmosfere koji je inače nevidljiv zbog jakog sjaja zvezde.

Putanja potpunog pomračenja prostiraće se od juga Evrope preko severne Afrike pa sve do Bliskog istoka. Najbolji uslovi za posmatranje očekuju se u delovima Španije, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije i Egipta, gde će trajanje totaliteta biti među najdužima. Milioni ljudi širom sveta već planiraju putovanja kako bi ovaj događaj posmatrali iz zone potpune tame.

Građani Srbije neće imati priliku da vide potpuno pomračenje, ali će fenomen biti vidljiv kao delimično pomračenje Sunca. Koliki deo Sunčevog diska će biti zaklonjen zavisiće od mesta posmatranja, ali će i taj prizor predstavljati retku priliku za ljubitelje astronomije. Stručnjaci podsećaju da se Sunce tokom pomračenja sme posmatrati isključivo uz odgovarajuću zaštitnu opremu, poput specijalnih astronomskih filtera ili sertifikovanih naočara za posmatranje pomračenja.