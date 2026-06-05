Slušaj vest

Ispred Hrama Svetog Save na Vračaru i dalje su dugački redovi vernika koji čekaju da celivaju Časni pojas Presvete Bogorodice. A pored trakica osveštenih na pojasu, vernici čim izađu iz reda nakon celivanja relikvije dobijaju i malu ikonu Presvete Bogorodice sa molitvom na poleđini.

Ikona Presvete Bogorodice i molitva
Foto: Privatna arhiva

U Hramu Svetog Save deci su delili i molitvenike, a ostali vernici su dobili trakice, kao i ikonicu Presvete Bogorodice. U hramu je i dalje velika gužva, a prema nezvaničnim informacijama, trenutno ima oko 8 džakova i 4 kutije gde se nalaze trakice. 

Da podsetimo, za poslednjih 16 dana od kako je pojas Presvete Bogorodice izložen u Svetosavkom hramu, relikviju je celivalo više od pola miliona vernika iz Srbije, regiona ali i ostalih zemlja Evrope pa čak i Australije, o čemu je Kurir ranije pisao A MOŽETE PROČITATI OVDE.

Vernici se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Prvobitno je bilo pripremljeno oko 300.000 osveštanih trakica, ali su zbog ogromnog interesovanja vernika pribavljene i nove. 

Kako je navljeno, svečani ispraćaj relikvije u manastir Vatoped na Svetoj gori biće organizovan sutranakon liturgije, koju će u hramu držapi patrijarh Porfirije u 9 časova.

Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Kako bi što više vernika uspelo da se pokloni svetinji pre njenog odlaska, u hramu je postavljeno postolje na kome će biti podignut pojas Presvete Bogorodice i svako ko ispod pojasa prođe biće blagosiljan.

Pojas presvete Bogorodice.jpeg
Postolje za pojas Presvete Bogorodice Foto: Kurir

- U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama - Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi - časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje - poručili su iz SPC. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOd danas novi režim u Hramu Svetog Save: Menjaju se pravila ulaska zbog ogromnih gužvi pred pojasom Bogorodice
Ljudi celivaju pojas Presvete Bogorodice
DruštvoSrbi našli način da zarade na pojasu Presvete Bogorodice: Dok vernici satima čekaju ispred Hrama, profiteri im komad plastike papreno naplaćuju! (FOTO)
collage.jpg
DruštvoKURIR U HRAMU SVETOG SAVE: Evo kako izgleda trenutak pred samo celivanje Pojasa Presvete Bogorodice – posle sati čekanja suze i radost na licima vernika (VIDEO)
pojas presvete Bogorodice Hram Svetog Save
Društvo5 molbi SPC vernicima zbog pojasa Presvete Bogorodice: Ako ispoštujete ova pravila, znaćete da ste sve uradili kako treba!
Pojas Presvete Bogorodice
DruštvoEvo kako da dobijete blagoslov Presvete Bogorodice u zadnji čas: SPC počela pripreme za ispraćaj Časnog pojasa Majke Božje
Pojas presvete Bogorodice.jpg