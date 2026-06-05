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Ne nose svi heroji plašt, ali kad voze – svi su na nuli. Ovom porukom i događajem u Gastrošoru, kompanija HEINEKEN Srbija obeležila je jubilej kampanje „Kad ide tura, ne ide gas“, u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije (AMSS), koja već pet godina podseća vozače da za volan ne treba sedati pod dejstvom alkohola, bez izuzetaka i izgovora.

Omiljena gradska lokacija, ponovo je bila mesto okupljanja onih koji ne prave kompromise kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju. U fokusu komunikacije i ovog puta bio je prošlogodišnji ZERO HERO koncept, sa jasnim porukama da pravi heroji u saobraćaju imaju apsolutnu nultu toleranciju prema vožnji pod dejstvom alkohola. Još jednom je ponovljeno zlatno pravilo da ZERO HERO ne vozi „ni kad popije samo jedno pivo“, „ni kad je dobro jeo“, „ni kad je tu na 5 minuta od kuće“, „ni kad nema žive duše na ulicama“, „ni kad mu ortak kaže da je nula od čoveka“, „ni kad tetki mora da odnese lek“.

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

„Kampanja ‘Kad ide tura, ne ide gas’ nastala je sa ciljem da utičemo na svest o vožnji pod dejstvom alkohola i podstaknemo odgovornije odluke. Pet godina kasnije, i dalje želimo da pošaljemo jasnu poruku: ne postoje opravdanja, distance, iskustvo ili broj pića koji vožnju pod dejstvom alkohola čine bezbednom. U okviru sada već prepoznatljivog ZERO HERO koncepta, koristimo prepoznatljive izgovore kako bismo na efektan način pozvali na odgovornost prema sebi i drugima, jer ovonije stvar kompromisa“, izjavio je Dragan Lupšić, direktor korporativnih poslova kompanije HEINEKEN Srbija.

Dopreti do svakog vozača Ankete među posetiocima su pokazale da su i dalje prisutna uverenja poput onog da jedno piće nije problem, iako statistika pokazuje suprotno. Prema podacima MUP Srbija, vozači pod uticajem alkohola su prošle godine izazvali 55 nesreća sa poginulima i oko 1.400 sa povređenima.

Pokrenuta 2022. godine kao prvo partnerstvo jednog lidera pivske industrije i nacionalnog saveza vozača u Srbiji, kampanja „Kad ide tura, ne ide gas“ vremenom je prerasla u jednu od najprepoznatljivijih inicijativa posvećenih odgovornoj konzumaciji alkohola i bezbednosti u saobraćaju.

Ambicija ostaje nepromenjena – da poruka o nultoj toleranciji prema vožnji pod dejstvom alkohola stigne do svakog vozača u Srbiji.

Nakon što su u 2025. na parkingu Gastrošora vozače iznenadili „katanci“ na automobilima i motorima sa porukama kampanje, HEINEKEN je još jednom sproveo anketu među posetiocima o najčešćim izgovorima i navikama u vožnji. Ovog puta,kao podsetnik na ovu važnu inicijativu, dobili su kreativne stikere i osveživače za kola – jer odgovornost počinje pre nego što se vozilo pokrene.

1/6 Vidi galeriju Heineken - Kad ide tura ne ide gas Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Među zvanicama na događaju, našli su se poznati glumac Slaven Došlo, influenseri Marta Lović, Veselin Vladimir Zvekić, dok je kampanju i ovog puta podržao poznati voditelj i automobilista Mladen Alvirović. Oni su pozvali vozače da zaborave na opravdanja i da se pre svakog izlaska sete ključne poruke: „Kad ide tura, ne ide gas“. Posetioci su pomoću zanimljive aktivacije sa „pijanim naočarima“ iskusili kako alkohol utiče na čulo vida, dok su im članovi HEINEKEN tima pojasnili da može negativno da deluje i na ostala.

Tokom protekle četiri godine, kampanja je generisala sjajne rezultate. Kombinacijom outdoor oglašavanja, medija, društvenih mreža, BTL aktivacija, ali i saradnjom sa najvećim fakultetima u zemlji, i uz podršku poznatih ličnosti, uspešno je obuhvatila najširu publiku i došla do više od četiri miliona ljudi.

Zato budite odgovorni prema sebi i drugim učesnicima u saobraćaju, uživajte u letnjim večerima i ne zaboravite – Kad ide tura, ne ide gas!