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Molitvenim učešćem na svetoj Liturgiji koju će Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhimandrita Jefrem sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služiti u Hramu Svetog Save na Vračaru u subotu 6. juna u 9 časova, verni narod će se na najbolji mogući nacin zahvaliti Presvetoj Bogomajci Mariji koja je, od Spasovdana do danas, pod svodove saborne crkve vascelog srpskog naroda sabrala na blagoslov i molitvu više od 800.000 duša, saopštila je Srpska Pravoslavna Crkva (SPC).

1/15 Vidi galeriju Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni - navela je u saopštenju SPC pozvavši vernike da dostojno isprate veliku svetinju, visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo:

1/5 Vidi galeriju Čudesni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd Foto: Damir Dervišagić