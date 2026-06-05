Cifra od koje zastaje dah! Neverovatan broj vernika se poklonio pojasu Presvete Bogorodice: SPC pozvala narod na veličanstveni ispraćaj!
Molitvenim učešćem na svetoj Liturgiji koju će Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhimandrita Jefrem sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služiti u Hramu Svetog Save na Vračaru u subotu 6. juna u 9 časova, verni narod će se na najbolji mogući nacin zahvaliti Presvetoj Bogomajci Mariji koja je, od Spasovdana do danas, pod svodove saborne crkve vascelog srpskog naroda sabrala na blagoslov i molitvu više od 800.000 duša, saopštila je Srpska Pravoslavna Crkva (SPC).
- Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni - navela je u saopštenju SPC pozvavši vernike da dostojno isprate veliku svetinju, visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo:
- Zablagodarimo Gospodu Isusu Hristu i Njegovoj Presvetoj Majci na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca - poručili su.