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Čudotvornom pojasu Presvete Bogorodice do sada se poklonilo preko pola miliona ljudi, a među njima je i Marija Đukić, majka koja je sa troje dece čekala 11 sati da celiva Pojas Presvete Bogorodice.

- Nakon kontrola u Tiršovoj, zajedno sa suprugom i troje dece stala sam u red kako bih ispunila veliku želju koju sam dugo nosila u srcu. Prvo smo mislili da nećemo stići da dođemo, ali rok za celivanje pojasa bio je produžen, a nama su upravo za ponedeljak i utorak bile zakazane kontrole u Tiršovoj. To sam shvatila kao pravi Božiji znak i nije mi bilo teško da čekam sa troje dece - kaže za RINU Marija.

Marija je inače sa suprugom dugo vremena vodila jednu od najtežih borbi za potomstvo i dobila je trojke. Za Pojas Presvete Bogorodice bila je posebno vezana i pre nego što je stigao u Beograd.

- Pojas Presvete Bogorodice mi je doneo rođak, moj Đole, sa Svete Gore još kada nismo imali decu. Molila sam se i nosila ga dve godine, sigurno, dok nisam ostala trudna. A onda i celu trudnoću. Skinula sam ga onog trenutka kada sam krenula u porođajnu salu - ispričala je Marija Đukić.

Kako dodaje, taj pojas kasnije je dala još nekim ženama, kojima je, prema njenim rečima, takođe pomogao.

Nakon što su završili sve kontrole sa decom u Tiršovoj i čuli ono najvažnije, da je sve u redu, njen suprug je odlučio da odmah ode da čeka u redu.

- Završili smo sa svo troje dece kontrole, Bogu hvala sve je u redu. Izlazimo iz Tiršove i suprug mi kaže: Ja odoh da čekam, a ti ih odvedi da spavaju, pa dođite. Kraj reda se nije video. On je stajao već šest sati u redu dok mi nismo stigli, a onda zajedno još pet - rekla je Marija.

Poseban emotivan trenutak, kako kaže, dogodio se kada se iz reda okrenula i ugledala Tiršovu.

- Vidim onaj prozor sa kog sam se molila svakog jutra da mi deca budu dobro. Prozor sa kog sam bila uplašena, ali sam verovala u Boga i znala da će naši heroji uspeti u svojoj bici - rekla je ona.

1/4 Vidi galeriju Porodica Đukić pred Pojasom Presvete Bogorodice Foto: RINA

Deca su, kako ističe, zajedno sa roditeljima provela pet sati u redu, ali to vreme kao da nisu ni osetila.

- Igrali su se, jurili, prosto su uživali. A onda smo došli do ulaza u Hram. Meni su suze same tekle, ne znam zašto. Taj osećaj je nemoguće opisati. Taj izliv emocija - navela je Marija.

Na kraju je poručila da je zahvalna Bogu, suprugu i deci, koja su izdržala dugo čekanje.

- Hvala ti Bože na ovom daru koji si nama podario i daj Bože da svim vernicima bude na zdravlje i spasenje. Zahvalna sam Bogu, suprugu na želji i požrtvovanju, kao i deci koliko su bili dobri sve vreme dok smo čekali - rekla je Marija Đukić.