"Nosila sam Pojas Presvete Bogorodice dok sam se molila da dobijem decu" Dirljiva priča Marije iz Požege koja je dobila trojke
Čudotvornom pojasu Presvete Bogorodice do sada se poklonilo preko pola miliona ljudi, a među njima je i Marija Đukić, majka koja je sa troje dece čekala 11 sati da celiva Pojas Presvete Bogorodice.
- Nakon kontrola u Tiršovoj, zajedno sa suprugom i troje dece stala sam u red kako bih ispunila veliku želju koju sam dugo nosila u srcu. Prvo smo mislili da nećemo stići da dođemo, ali rok za celivanje pojasa bio je produžen, a nama su upravo za ponedeljak i utorak bile zakazane kontrole u Tiršovoj. To sam shvatila kao pravi Božiji znak i nije mi bilo teško da čekam sa troje dece - kaže za RINU Marija.
Marija je inače sa suprugom dugo vremena vodila jednu od najtežih borbi za potomstvo i dobila je trojke. Za Pojas Presvete Bogorodice bila je posebno vezana i pre nego što je stigao u Beograd.
- Pojas Presvete Bogorodice mi je doneo rođak, moj Đole, sa Svete Gore još kada nismo imali decu. Molila sam se i nosila ga dve godine, sigurno, dok nisam ostala trudna. A onda i celu trudnoću. Skinula sam ga onog trenutka kada sam krenula u porođajnu salu - ispričala je Marija Đukić.
Kako dodaje, taj pojas kasnije je dala još nekim ženama, kojima je, prema njenim rečima, takođe pomogao.
Nakon što su završili sve kontrole sa decom u Tiršovoj i čuli ono najvažnije, da je sve u redu, njen suprug je odlučio da odmah ode da čeka u redu.
- Završili smo sa svo troje dece kontrole, Bogu hvala sve je u redu. Izlazimo iz Tiršove i suprug mi kaže: Ja odoh da čekam, a ti ih odvedi da spavaju, pa dođite. Kraj reda se nije video. On je stajao već šest sati u redu dok mi nismo stigli, a onda zajedno još pet - rekla je Marija.
Poseban emotivan trenutak, kako kaže, dogodio se kada se iz reda okrenula i ugledala Tiršovu.
- Vidim onaj prozor sa kog sam se molila svakog jutra da mi deca budu dobro. Prozor sa kog sam bila uplašena, ali sam verovala u Boga i znala da će naši heroji uspeti u svojoj bici - rekla je ona.
Deca su, kako ističe, zajedno sa roditeljima provela pet sati u redu, ali to vreme kao da nisu ni osetila.
- Igrali su se, jurili, prosto su uživali. A onda smo došli do ulaza u Hram. Meni su suze same tekle, ne znam zašto. Taj osećaj je nemoguće opisati. Taj izliv emocija - navela je Marija.
Na kraju je poručila da je zahvalna Bogu, suprugu i deci, koja su izdržala dugo čekanje.
- Hvala ti Bože na ovom daru koji si nama podario i daj Bože da svim vernicima bude na zdravlje i spasenje. Zahvalna sam Bogu, suprugu na želji i požrtvovanju, kao i deci koliko su bili dobri sve vreme dok smo čekali - rekla je Marija Đukić.
Kurir.rs/RINA