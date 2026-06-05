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Sve je ovo i još mnogo toga moguće je u Centru za primenu robotike i veštačke inteligencije u obrazovanju pri Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji su danas posetili ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i ministar nauke, inovacija i tehnološkog razvoja Bela Balint.

Poseta Centru za primenu robotike i veštačke inteligencije u obrazovanju Foto: Ministarstvo Prosvete

Ministar Stanković je istakao da je ponosan što je deo Učiteljskog fakulteta i što se u ovom savremenom Centru koji usavršavaju nastavnici i učitelji.

- Ovaj Centar za transformaciju obrazovanja kroz veštačku inteligenciju i savremene pedagoške modele povezuje istraživanje, obuku nastavnika, praksu u učionici i međunarodnu saradnju u jedan integrisani model. On je i mesto gde se novi oblici nastave dizajniraju, testiraju, evaluiraju i prenose u škole - naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, nastavnici u Srbiji treba da budu osnaženi ne samo da koriste alate veštačke inteligencije, već i da postanu pedagoški dizajneri, etički supervizori u učionicama bogatim veštačkom inteligencijom i da razvija svoju praksu i unapređuje način na koji se znanje prenosi.

- Veštačka inteligencija treba da podrži pripremu časova, diferencijaciju, povratne informacije, kreativnost, inkluziju i procenu, dok nastavnik ostaje odgovoran za vrednosti, odnose, motivaciju. Učiteljski fakultet i ovaj Centar je daleko odmakao ne samo u okvirima Srbije, već u okvirima Evrope i sveta. Pred nama je zadatak da i drugi fakulteti koji obrazuju učitelje i vaspitače, najpre osavremene studijske programe i u nastavu uvedu sadržaje koje se odnose na savremene tehnologije i veštačku inteligenciju. Ono u šta sam siguran, da će im Učiteljski fakultet u Beogradu pružiti svu potrebnu podršku, jer svima nama je cilj da stvorimo nastavnika za budućnost - istakao je ministar.

Rad Centra za primenu robotike i veštačku inteligenciju u obrazovanju, prema rečima ministra Stankovića je usklađen sa principima UNESКO i radi kao UNSКO IIOE centar, što mu pored nacionalne daje i međunarodnu misiju da pomogne školam, fakultetima i nastavničkim zajednicama da razviju nove kompetencije u skladu sa priznatim globalnim standardima.