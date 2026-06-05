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- Makazama sam krenuo kao kad uzmete da sečete papir, a babica je rekla: "Ma slobodno pritisnite, nju to ništa ne boli." I onda čudan osećaj - kad prerežete pupčanu vrpcu svoga deteta! Rasplakao sam se - kaže za Kurir Dragan Stanojević, koji je juče u leskovačkoj bolnici prisustvovao porođaju supruge.

Sandra i Dragan Stanojević sa ćerkicom Jovanom u porođajnoj sali u Leskovcu Foto: leskovacgrad instagram

Tata iz Vlasotinca je prihvatio svoju treću ćerkicu Jovanu tačno u 14:16 sati. Mezimica je imala 2.720 g, dugačka je 45 cm. Sve je brzo i dobro prošlo, na radost svih.

- Kada mi je supruga rekla da bi volela da prisustvujem, bio sam malo zatečen, a onda sam shvatio da joj treba podrška, prihvatio i nisam se bunio. Potom sam uradio analize, briseve, da bismo oboje potpisali saglasnost i bio sam spreman - navodi Dragan.

Zapeti ko puške Stanojevići su čekali da krene porođaj. U sredu su bili kod ginekologa, još je bilo rano. Vratio ih je kući, da dođu u četvrtak ujutru.

- Međutim preko noći su krenuli bolovi i otišli smo u porodilište. Tek oko 15 do dva popodne ušli smo u salu. Obukao sam opremu, stavio masku... Nije puno trajalo, već u dva i 15 porođaj je bio gotov. Potom je bilo kupanje bebe, oblačenje... svo vreme sam bio tu, pa i kasnije dok se supruga oporavljala - priča Dragan, koga je u sali i ginekolog zatekao:

- Pitao me je želim li da presečem pupčanu vrpcu, a ja rekao: "Kako vi kažete". On će sestri: "Dajte mu rukavice, on će to da odradi." Pokazali su kako i šta treba i krenuo sam ono kao kad uzmete da sečete papir, a babica je rekla: "Ma slobodno to pritisnite, nju to ništa ne boli." I onda taj neki čudan osećaj, pa neki zvuk kad sam prerezao, ma ne mogu da vam opišem. Puno emocija, rasplakao sam se. A i bebica je malo plakala, pa malo ćutala, pa plakala, pa bradica joj se malo tresla... Sve u svemu - super je prošlo, sad sestre jedva čekaju Jovanu.

I dok je tata Dragan proživljavao svoju muku, mama Sandra je imala duplu brigu.

- Iskreno da vam kažem, bila sam fokusirana na bolove, ali i na Dragana, da se i njemu nešto ne desi. Kad je beba izlazila, promenio je boju lica. Uplašila sam se šta će biti s njim. Ali super je izdržao - govori iz bolnice za Kurir Sandra Stanojević, pa će:

- Baš zato što je sve ovo neobično, što je trenutak koji ćemo pamtiti doživotno, želela sam da prisustvuje porođaju. Jeste mu u prvi mah bilo i čudno, bio je i zbunjen i uplašen. Emocije su bile jake, ali proteklo je sve najbolje moguće. Draganovo prisustvo mi je mnogo značilo, velika je podrška i veliko poštovanje mene kao supruge. Sigurna sam da bi i svakoj ženi prisustvo muškarca tokom porođaja bilo velika podrška.

1/5 Vidi galeriju Prisustvo očeva na porođajima u bolnici u Leskovcu Foto: Nemanja Nikolić

Sve besplatno Sve je bilo besplatno, jer je bolnica u Leskovcu to odobrila svim roditeljima koji žele, koji se osećaju spremnim da mogu da prisustvuju porođaju, da mogu to sve da izdrže. Jedino što morate da odradite sve analize i majka da potpiše saglasnost - kaže otac.

I tako. Čudo bi u Leskovac, kako bi to u ovom južnjačkom gradu rekli. A čudo i najavljivasmo pre godinu dana, kad smo obilazili tek renovirano krilo leskovačke bolnice. Soba za oca usred Leskovca. Bio je i naslov: "Spremite se Leskovčani i južnjaci"... A u šali smo dr Nebojši Dimitrijeviću, direktoru bolnice koji nas je provodio kroz zgradu, rekli da ne verujemo da će se ovaj "pelcer" zapatiti u Leskovac. Međutim, danas smo iznenađeni.

- Od početka godine imali smo oko 20 porođaja kojima us prisustvovali očevi beba. I već imamo još desetak kandidata koji su potpisali pristanak i proceduru i očekujemo porođaje, pa i njihovo prisustvo do kraja meseca. I verujte, tek tu u sali, kad vide kakav je osećaj - da gledaš i pomažeš da ti se rodi dete, shvate da je bolje da su tu. A ne muž u kafani dok je žena na porođajnom stolu, kako je to običaj kod nas - govori za Kurir sa osmehom dr Srđan Mitić, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Leskovac.

Dr Srđan Mitić Foto: Privatna arhiva

Ova praksa krenula je od početka godine, kako ističe dr Mitić, shodno startu primene Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse "Fiziološki vaginalni porođaj".

- Pošto nakon renoviranja imamo sve uslove, i posebnu sobu za oca, kao i posebnu porođajnu salu u kojoj može da bude prisutan i pratioc, a kako smo se malo i edukovali, razvili smo procedure da prisustvuje i partner porodilje, koga smo dobro upoznali sa procedurom. I koji je prošao adekvatnu medicinsku pripremu. To podrazumeva i test, i bris nosa i grla, da bude afebrilan i u potpuno dobrom stanju, bez znakova da je nosilac neke infektivne bolesti - objašnjava dr Mitić.

Ne prihvataju svi očevi prisustvo porođaju, ali oni koji to prihvate stvarno budu motivisani i spremni za saradnju sa lekarima i osobljem u sali.

- I u samoj porođajnoj sali može da dođe do komplikacija, što nije lepo gledati i za šta ni oni sami nisu pripremljeni. Ali su upoznati da postoji i ta mogućnost. I sarađuju sa nama, pa ako dođe do tih nemilih situacija, povuku se dok mi odradimo svoje, pa zatim dođu. Sve to ide kroz dobru komunikaciju i zasad nismo imali problema. Zadovoljni su svi, divno iskustvo. Ima tu i suza i jako emotivnih trenutaka i smatram da je to momenat koji taj mladi par još više veže - navodi dr Mitić i dodaje da, naravno, nema mogućnosti prisustvovanja carskim rezovima, koji su operacija, već samo fiziološkim porođajima, što i predviđa pomenuti vodič Ministarstva zdravlja.

A kako je tata Dragan propustio prva dva porođaja, možda posle ovog novog iskustva želi još neki: