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Dvorski kompleks na Dedinju ponovo je otvorio svoja vrata za posetioce, a princ-naslednik Filip uputio je poziv građanima Srbije i gostima iz inostranstva da obiđu jedno od najznačajnijih mesta srpske istorije i kulturne baštine.

Na početku nove sezone organizovanih obilazaka, princ-naslednik Filip poželeo je dobrodošlicu posetiocima i istakao da mu je posebno drago kada ljudi dolaze u Kraljevski dvor ne samo da vide arhitekturu i umetnička dela, već i da osete duh mesta koje je bilo svedok brojnih istorijskih događaja.

– Ovo nije samo istorijski kompleks, ovo je dom porodice Karađorđević. Sagradio ga je moj pradeda, kralj Aleksandar I. U njemu je živeo moj deda, kralj Petar II, zatim moj otac, prestolonaslednik Aleksandar, a danas u njemu živimo moja porodica i ja – poručio je princ-naslednik Filip.

On je naglasio da se po prvi put u istoriji dinastije Karađorđević na ovom mestu nalaze tri generacije porodice.

– Prvi put u istoriji naše dinastije, na ovom mestu žive tri generacije Karađorđevića: otac, sin i unuk. I svi delimo istu želju, da Dvorski kompleks bude otvoren za ljude i da svako ko dođe ovde oseti dobrodošlicu – rekao je on.

Princ-naslednik je podsetio da je bilo perioda kada je Dvorski kompleks bio zatvoren za građane Srbije, ali da je danas cilj potpuno suprotan.

– Bilo je perioda kada je Dvorski kompleks bio praktično „zabranjeni grad“, zatvoren za građane Srbije. Danas želimo upravo suprotno, da vrata budu otvorena, da ljudi dolaze, obilaze i osete da je ovo nasleđe koje pripada svima nama – istakao je Filip.

Prema njegovim rečima, Dvorski kompleks nije samo svedočanstvo jednog vremena, već mesto koje čuva tradiciju, uspomene i vrednosti koje treba približiti novim generacijama.

– Važno je da ovakva mesta žive, da ne budu samo deo istorije, već prostor susreta, razgovora i boljeg upoznavanja sa sopstvenim nasleđem – poručio je princ-naslednik.

Posebne posete za škole, studente i penzionere

Škole, studentske organizacije i udruženja penzionera mogu organizovano da obilaze Dvorski kompleks svakog radnog dana od 9 do 15 časova, uz prethodnu najavu Kancelariji Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra najmanje sedam do deset dana unapred.

Grupe moraju brojati najmanje 10, a najviše 40 posetilaca, a dodatne informacije dostupne su putem telefona +381 11 306 4014, elektronske pošte kancelarija@dvor.rs i na internet adresi www.dvor.rs.

Kako obići Dvorski kompleks?

Turistička organizacija Beograda (TOB) organizuje obilaske Dvorskog kompleksa u prethodno dogovorenim terminima sa Kancelarijom Kraljevskog dvora. Prvi dostupni termini ovog meseca su četvrtak, 18. jun, i subota, 27. jun, u terminima od 9.30 i 12.30 časova.

Ulaznice, koje se kupuju preko TOB-a, koštaju 2.000 dinara i uključuju organizovan prevoz autobusom sa turističkog stajališta na Trgu Nikole Pašića, ispred Skupštine grada Beograda, do Kraljevskog kompleksa. Broj posetilaca po grupi ograničen je na najviše 30 osoba.