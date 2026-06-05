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Povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine Srbija Ziđin Koper organizovala je za zaposlene posetu jedinstvenom vrtu ruža, koji se nalazi u srcu borske topionice. Ovaj događaj prvenstveno je bio namenjen koleginicama iz administrativnih odeljenja kompanije, koje nikada nisu posetile topionicu, ni vrt ruža, iako svakodnevno za metalurški ogranak obračunavaju platu, nabavljaju robu ili plaćaju račune.

Foto: Marko Stojčev/Srbija Ziđin Koper

-Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, ali i “Meseca bezbedne proizvodnje i zaštite životne sredine”, koji Srbija Ziđin Koper svakog juna obeležava nizom aktivnosti, organizovali smo za koleginice i kolege iz Generalne direkcije posetu ružičnjaku. Mladice ruža zasađene su pre nekoliko godina, a zahvaljujući redovnom održavanju danas možemo da uživamo u njihovom mirisu i bojama. Na tom mestu se nekada nalazila velika gomila topionične šljake, i to je jedan od mnogih ekoloških izazova koje je kompanija nasledila i sa kojima se izborila – izjavila je zamenica direktora za zaštitu životne sredine u Srbija Ziđin Koper Ivana Jenić Komljenović.

Vrt u borskoj topionici ima preko 14 hiljada sadnica ruža i prostire se na sedam hiljada kvadratnih metara.