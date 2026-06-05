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U Narodnom muzeju u Beogradu učenici iz muzičkih škola održali su večeras veličanstven koncert tradicionalne srpske i starogradske muzike i srpskog tradicionalnog pevanja pod nazivom "Zvuci Srbije".

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković rekao je da u ovoj školskoj godini, Ministarstvo prosvete, u cilju širenja muzičke kulture u Republici Srbiji i u nameri da istakne talentovane učenike i poveća vidljivost njihovih uspeha, kao i uspeha njihovih nastavnika i muzičkih škola, bilo pokrovitelj više od 20 koncerata održanih u različitim kulturnim centrima, institucijama kulture i muzičkim dvoranama.

„Učenici su prikazali svoje raskošne talente i izvodili klasičnu, džez, tradicionalnu i crkvenu muziku. Prikazali su, ne samo svoje umeće, već i svu raznovrsnost našeg sistema muzičkog i umetničkog obrazovanja“, rekao je ministar i zahvalio učenicima i nastavnicima svih muzičkih škola koji su ove školske godine bili deo velikih koncerata.

Foto: Ministarstvo Prosvete



On je istakao da je za kraj sezone, večeras održan koncert tradicionalne srpske i starogradske muzike i srpskog tradicionalnog pevanja i istakao da se na ovaj način ističe uloga koju obrazovni sistem ima u očuvanju tradicije i nacionalnog identiteta.

Najavio je da će serija koncerata učenika biti nastavljena i u narednoj školskoj godini i da će se na taj način pokazati kvalitet našeg muzičkog obrazovanja i sposobnost muzičkih talenata da se transformišu u vrhunske izvođače.

Direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić Brešković istakla je da je ponosna što se završnica ove obrazovne umetničke inicijative koju je Ministarstvo prosvete posvećeno vodilo tokom cele školske godine večeras održava u Narodnom muzeju.

Učenici su večeras izveli poznate tradicionalne pesme i kompozicije kao što su „U tom Somboru“, „Svilen konac“, “Tri livade“, „Ugrijaše dani vrući“, „Stani, stani Ibar vodo“ i druge.

Svoje umeće pokazalo je više od 70 učenika iz 10 škola - Muzička škola „Petar Konjović“ iz Sombora, Osnovna škola „Anta Bogićević“ iz Loznice, Osnovna škola „Boško Plakovljević Pinki“ iz Batajnice, Muzička škola „Kosta Manojlović“ iz Smedereva, Muzička škola „Stevan Mokranjac“ iz Kraljeva, Muzička škola „Dr Miloje Milojević“ iz Kragujevca, Muzička škola „Nevena Popović“ iz Grocke, Muzička škola „Jovan Bandur“ iz Pančeva, Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ iz Beograda i Baletska škola „Lujo Davičo“ iz Beograda.

Na početku koncerta obratila se i Milena Stojković, saradnica za unapređenje rada muzičkih škola, koja je zahvalila Narodnom muzeju, koji je prihvatio ulogu domaćina, kao i svim nastavnicima i učenicima koji učestvuju u ovom koncertu.

Koncert srpske muzike organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i poslednji je koji se održava u ovoj školskoj godini. U cilju širenja muzičke kulture u Republici Srbiji, veće vidljivosti talentovanih učenika i uspeha muzičkih škola, Ministarstvo prosvete je tokom ove školske godine bilo pokrovitelj više od 20 koncerata učenika muzičkih škola, koji su u različitim kulturnim centrima izvodili klasičnu, džez i tradicionalnu muziku.