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Časni pojas Presvete Bogorodice biće danas svečano ispraćen iz Hrama Svetog Save u Beogradu na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana poklonilo više od 800.000 vernika.

Svetinja će posle boravka u srpskoj prestonici biti vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj. Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služiće od 9 časova u Hramu Svetog Save na Vračaru Svetu liturgiju.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, u skladu sa viševekovnom tradicijom prisutnom u pravoslavnim crkvama, Časni pojas bio je juče postavljen na posebno postolje u Hramu Svetog Save kako bi poklonici mogli da prolaze ispod svetinje i prime blagoslov, uz molitve za sebe i svoje bližnje.

Svečani ispraćaj uslediće posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz najviše crkvene i državne počasti. U programu će učestvovati Garda Vojske Srbije, orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova, horovi, bogoslovi, folklorna društva i brojni vernici.

Patrijarh Porfirije pozvao je verni narod da prisustvuje ovom događaju.

- Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu Otadžbinu i srpski rod pravoslavni. Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo - naveo je patrijarh.

Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Šta je pojas Presvete Bogorodice i zašto je toliko važan

Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, stigao je ove godine u Srbiju prvi put posle gotovo 650 godina. Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica sama je isplela pojas od kamilje dlake, a nakon njenog usnuća svetinja je predata apostolu Tomi.

Kroz vekove je pojas prolazio kroz Jerusalim, Kapadokiju i Carigrad, da bi posle pobede srpske vojske nad Bugarima u bici kod Velbužda 1330. godine dospeo u srpske ruke. Kasnije ga je knez Lazar darovao manastiru Vatoped na Svetoj Gori, gde se i danas čuva u oltaru saborne crkve.

U manastiru Vatoped nalazi se i freska na kojoj je prikazan knez Lazar kako prilaže kivot sa Časnim pojasom Presvete Bogorodice. Svetinja veoma retko napušta Svetu Goru, a njeno prenošenje odobrava se po strogim pravilima koja se u svetogorskoj zajednici poštuju više od hiljadu godina.

Deo pojasa koji se čuva u Vatopedu smatra se najvećim sačuvanim delom ove svetinje, čija se starost procenjuje na oko dve hiljade godina.

Zbog velikog interesovanja vernika, boravak Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Kurir.rs

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