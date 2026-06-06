Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, stigao je ove godine u Srbiju prvi put posle gotovo 650 godina. Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica sama je isplela pojas od kamilje dlake, a nakon njenog usnuća svetinja je predata apostolu Tomi.

Kroz vekove je pojas prolazio kroz Jerusalim, Kapadokiju i Carigrad, da bi posle pobede srpske vojske nad Bugarima u bici kod Velbužda 1330. godine dospeo u srpske ruke. Kasnije ga je knez Lazar darovao manastiru Vatoped na Svetoj Gori, gde se i danas čuva u oltaru saborne crkve.

U manastiru Vatoped nalazi se i freska na kojoj je prikazan knez Lazar kako prilaže kivot sa Časnim pojasom Presvete Bogorodice. Svetinja veoma retko napušta Svetu Goru, a njeno prenošenje odobrava se po strogim pravilima koja se u svetogorskoj zajednici poštuju više od hiljadu godina.

Deo pojasa koji se čuva u Vatopedu smatra se najvećim sačuvanim delom ove svetinje, čija se starost procenjuje na oko dve hiljade godina.