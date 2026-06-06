Scena kakvu ispred Hrama Svetog Save nismo videli od Spasovdana: Vernici i patrijarh Porfirije ispraćaju Pojas Presvete Bogorodice - liturgija počela (VIDEO)
Prvi put od Spasovdana ispred Hrama Svetog Save u Beogradu danas nema formiranih redova, iako je tokom svih prethodnih dana zabeleženo višesatno čekanje i kilometarske kolone vernika koji su želeli da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice.
Kako se vidi na snimcima našeg reportera, vernici danas neometano ulaze u Svetosavski hram, gde je u 9 časova počela Sveta liturgija uoči svečanog ispraćaja velike svetinje.
Pripreme za ispraćaj obavljene su po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.
Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služi Svetu liturgiju.
Srpska pravoslavna crkva pozvala je verni narod, sveštenstvo i monaštvo da uzmu molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti, uz poruku da se vernici okupe u zavetnom hramu na Vračaru kako bi dostojno ispratili svetu relikviju i bratstvo manastira Vatoped.
U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Pojas je trebalo da bude svečano ispaćen na aerodroma odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.
Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.
Kurir.rs