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Prvi put od Spasovdana ispred Hrama Svetog Save u Beogradu danas nema formiranih redova, iako je tokom svih prethodnih dana zabeleženo višesatno čekanje i kilometarske kolone vernika koji su želeli da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice.

Kako se vidi na snimcima našeg reportera, vernici danas neometano ulaze u Svetosavski hram, gde je9 časova počela Sveta liturgija uoči svečanog ispraćaja velike svetinje.

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Vernici pristižu u Hram Svetog Save Izvor: Kurir

Pripreme za ispraćaj obavljene su po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.

Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služi Svetu liturgiju.

Sveta liturgija u Hramu Svetog Save Foto: Ilija Ilić

Srpska pravoslavna crkva pozvala je verni narod, sveštenstvo i monaštvo da uzmu molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti, uz poruku da se vernici okupe u zavetnom hramu na Vračaru kako bi dostojno ispratili svetu relikviju i bratstvo manastira Vatoped.

U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Pojas je trebalo da bude svečano ispaćen na aerodroma odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.

Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Kurir.rs

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