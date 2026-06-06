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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:

  • Zašto crnogorski parlamentarci danas ne čuju Njegoša: „Su čim ćete izać pred Miloša i pred druge srpske vitezove, koji žive doklen sunca grije?“

  • Da li će ime Danke Ilić zauvek ostati simbol mračne misterije vesti iz crne hronike?

  • Ko čuva svetske lidere? Da li su telohranitelji stvarni vlasnici moći?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 