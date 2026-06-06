Društvo
Zašto crnogorski parlamentarci danas ne čuju Njegoša? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Zašto crnogorski parlamentarci danas ne čuju Njegoša: „Su čim ćete izać pred Miloša i pred druge srpske vitezove, koji žive doklen sunca grije?“
Da li će ime Danke Ilić zauvek ostati simbol mračne misterije vesti iz crne hronike?
Ko čuva svetske lidere? Da li su telohranitelji stvarni vlasnici moći?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.
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