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Iako su produžni kablovi veoma praktični u svakodnevnoj upotrebi, stručnjaci upozoravaju da njihova nepravilna upotreba sa određenim uređajima može predstavljati ozbiljnu opasnost od požara.

Džejmi Berns, stručnjak za energetsku efikasnost iz kompanije Ailsa, izdvojio je tri kućna aparata koja nikada ne bi trebalo uključivati u produžni kabl zbog potencijalno opasnih posledica.

- Razlog zašto neki uređaji ne bi trebalo da se povezuju na produžni kabl je taj što svaki produžni kabl ima maksimalno dozvoljenu struju opterećenja. Ako se na njega poveže oprema koja troši mnogo energije, odnosno struje, kabl može da radi van svojih projektovanih specifikacija, što može dovesti do pregrevanja, a u težim slučajevima i do požara - upozorava Džejmi.

On naglašava da su uređaji koji nikada ne bi trebalo da se povezuju na produžni kabl mikrotalasne pećnice, koje crpe veliku količinu električne energije za rad, čak i tokom kratke upotrebe.

Kućni aparati koji puno troše ne smeju se uključivati u produžni kabl Foto: Kurir

Takođe ističe frižidere sa zamrzivačima koji su stalno uključeni i kontinuirano troše električnu energiju, pa postoji rizik od pregrevanja produžnog kabla.

On takođe pominje mašine za pranje veša jer one troše veliku količinu električne energije tokom rada.

"Produžni kabl je privremeno, a ne trajno rešenje"

Dodatni primeri uključuju čajnike, tostere, mašine za pranje sudova, mašine za sušenje veša i prenosive električne grejalice.

- Svi ovi uređaji troše mnogo struje tokom određenih perioda i mogu biti opasni ako su povezani na produžni kabl. Ako niste sigurni da li se električni uređaj može povezati na produžni kabl, savetujemo vam da proverite koliko struje uređaj troši i uporedite te informacije sa dozvoljenim radnim parametrima produžnog kabla. Ako su ove vrednosti blizu jedna drugoj, nemojte ga koristiti.

Dodaje da je važno znati da su produžni kablovi namenjeni kao privremeno rešenje, a ne za trajnu upotrebu.

Ako ga koristite, čuvajte ga samo za određeni zadatak i uklonite ga kada završite. Ako je potrebno dugoročno snabdevanje uređajem, angažujte kvalifikovanog električara da instalira odgovarajući priključak u blizini uređaja kako bi se osigurala dugoročna i bezbedna upotreba.

- Ove činjenice nisu široko poznate i deljenjem ovih informacija sa što više ljudi, nadamo se da ćemo povećati svest o ovoj temi i smanjiti rizik od požara u kućama - zaključuje Haime.