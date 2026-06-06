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Dok su se danas ispred Hrama Svetog Save okupljali vernici kako bi ispratili Časni pojas Presvete Bogorodice, pažnju prisutnih privukla je i jedna mlada.

U razgovoru za Kurir, Desire je otkrila da je poreklom iz Italije, ali da se danas udaje za Nemanju iz Kruševca. Kako navodi, crkveno venčanje u Hramu Svetog Save planirano je unapred, a vest da će se baš tog dana vernici poklanjati Časnom pojasu za njih je predstavljala posebno iznenađenje.

- U trenutku kada smo zakazivali venčanje nismo znali da će ovde biti izložen Časni pojas, tako da je ovo za nas bilo predivno iznenađenje. Osećam se presrećno što se udajem baš na ovaj dan. Sveštenik koji će nas venčati kaže da je to znak, a i mi verujemo u to. Ovo je zaista nešto posebno i veoma sam srećna - rekla je Desire, koja je sa osmehom, pod ruku sa ocem, ulazila u hram.

1/6 Vidi galeriju Venčanje u Hramu Svetog Save Foto: Kurir/R. K.

U razgovoru sa našom ekipom, mladoženja Nemanja Milojević opisao je emocije koje su ih pratile u trenutku venčanja u Hramu Svetog Save, ističući da ovaj dan doživljava kao posebno duhovno iskustvo.