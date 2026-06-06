Mlada iz Italije i mladoženja iz Srbije izgovorili sudbonosno "da" pod pojasom Presvete Bogorodice: Mladenci opisali čudesno venčanje u Hramu Svetog Save (FOTO)
Dok su se danas ispred Hrama Svetog Save okupljali vernici kako bi ispratili Časni pojas Presvete Bogorodice, pažnju prisutnih privukla je i jedna mlada.
U razgovoru za Kurir, Desire je otkrila da je poreklom iz Italije, ali da se danas udaje za Nemanju iz Kruševca. Kako navodi, crkveno venčanje u Hramu Svetog Save planirano je unapred, a vest da će se baš tog dana vernici poklanjati Časnom pojasu za njih je predstavljala posebno iznenađenje.
- U trenutku kada smo zakazivali venčanje nismo znali da će ovde biti izložen Časni pojas, tako da je ovo za nas bilo predivno iznenađenje. Osećam se presrećno što se udajem baš na ovaj dan. Sveštenik koji će nas venčati kaže da je to znak, a i mi verujemo u to. Ovo je zaista nešto posebno i veoma sam srećna - rekla je Desire, koja je sa osmehom, pod ruku sa ocem, ulazila u hram.
U razgovoru sa našom ekipom, mladoženja Nemanja Milojević opisao je emocije koje su ih pratile u trenutku venčanja u Hramu Svetog Save, ističući da ovaj dan doživljava kao posebno duhovno iskustvo.
- Šta reći?! Bog je tako hteo da Pojas bude iznad nas na venčanju. To su trenuci koji se ne mogu opisati rečima. Osećaj je bio neverovatan, osećala se snaga i toplina, ta sveta ruka iznad nas. Bog nas gleda i gledaće nas ceo život - rekao je Nemanja Milojević.