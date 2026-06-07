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Ministarstvo prosvete saopštilo je da je, u cilju veće efikasnosti i u skladu sa strateškim opredeljenjem digitalizacije procesa i postupaka, na portalu eUprave omogućena nova elektronska usluga kojom se školama olakšava dobijanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

Kako se navodi, digitalizacija postupka verifikacije škola za sticanje ovog statusa omogućava brže, jednostavnije i potpuno elektronsko podnošenje zahteva, uz uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera za ustanove koje žele da prošire svoju delatnost.

Ministarstvo prosvete je novu elektronsku uslugu razvilo u saradnji sa Kancelarijom za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), navodi se u saopštenju.

Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Danka Nešović pozvala je škole da u što većem broju iskoriste ovu mogućnost, ističući važnost tog koraka za celokupan obrazovni sistem Srbije.

- Digitalizacija postupka za sticanje statusa JPOA je jasan pokazatelj strateškog opredeljenja Ministarstva prosvete da prati savremene tehnološke trendove i obrazovni sistem učini efikasnijim, pristupačnijim i fleksibilnijim - istakla je ona.

Prema njenim rečima, modernizacijom tog postupka direktno pomažemo našim školama da bez suvišne papirologije i čekanja unaprede svoj rad i otvore vrata za nove polaznike koji žele da završe osnovnu ili srednju školu.

Takođe, ukazala je na značaj sektora obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja u savremenom društveno-ekonomskom kontekstu.

- Obrazovanje odraslih i celoživotno učenje nisu više alternativa, već neophodnost i ključni pokretač razvoja našeg društva i ekonomije. Svaki pojedinac mora imati priliku da se usavršava, prekvalifikuje ili stekne nove veštine tokom celog života, kako bi ostao konkurentan na tržištu rada koje se nezapamćeno brzo menja - navela je Nešovićeva.

Poručila je da je kroz Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) obezbeđen jasan, uređen i međunarodno uporediv sistem koji garantuje kvalitet svakog stečenog znanja i veštine, bilo da su ona stečena kroz formalno ili neformalno obrazovanje.

Nešovićeva je pozvala direktore i stručne timovea obrazovnih ustanova širom Srbije da kroz proširenu delatnost, pored formalnog, razvijaju i programe neformalnog obrazovanja odraslih.

- Iskoristite prednosti ovog novog, digitalnog sistema na Portalu eUprava i pokrenite postupak odobravanja brzo i lako. Na taj način, zajedničkim snagama, širom otvaramo vrata za razvoj potencijala svakog našeg građanina i jačamo kapacitete naše države - navela je Nešovićeva.