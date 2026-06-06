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U Hramu Svetog Save u toku je svečani moleban povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka carskom manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Molitveno bogosluženje označava početak ceremonije ispraćaja jedne od najvećih hrišćanskih svetinja.

Moleban služi patrijarh srpski Porfirije zajedno sa igumanom manastira Vatoped, arhimandritom Jefremom, nakon čega će Časni pojas Presvete Bogorodice biti ispraćen ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj biće obavljen uz najviše crkvene i državne počasti, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih ansambala, horova, bogoslova i drugih učesnika, dok se u Hramu okuplja veliki broj vernika. Moleban je započeo spuštanjem svetinje sa postolja na kom se nalazila od sinoć.

Molebanu prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i ministar bez portfelja Nenad Popović.

Sveta liturgija u Hramu Svetog Save

Liturgija povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save služena je danas od strane patrijarha srpskog Porfirija, u prisustvu velikog broja vernika, koji je tom prilikom istakao da će, iako svetinja danas napušta Beograd, blagoslov koji je pojas doneo našem narodu ostati.

- Časni pojas Presvete Bogorodice, vraća se u Svetu Goru i u sveštenu Svetogorsku obitelj manastira Vatopeda, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi neprolazni dar Božiji - rekao je patrijarh tokom svoje besede.

On je istakao da je prethodnih dana stotine hiljada ljudi došlo u Hram Svetog Save da se pokloni Časnom pojasu, ali i naglasio da Presveta Bogorodica neće zaboraviti ni one koji su iz različitih razloga bili sprečeni da dođu da celivaju Časni pojas.

- Dolazili su i starci i mladi, deca i roditelji, bolesni i zdravi, i oni koji nose radost u srcu, i oni koji nose teret teškog života. Svi su dolazili jednoj Majci, Majci Božijoj i Majci našoj Presvetoj Bogorodici. Ima, mi to dobro znamo, i još mnogo onih koji su želeli da dođu i da se poklone ovoj svetinji, ali zbog bolesti, starosti ili nemoći ili drugih, bilo kakvih životnih okolnosti, to nisu mogli. Neka znaju da mi koji smo dolazili, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih, i da će Presveta Bogorodica i njih blagosloviti i da njih nije zaboravila - naveo je patrijarh Porfirije.

1/53 Vidi galeriju Sveta liturgija u Hramu Svetog Save Foto: Ilija Ilić

Dodao je da su mnogi vernici čekali i više od deset časova da se poklone svetinji, ali da su svi to činili u miru i strpljenju.

- Mnogi su čekali i po 10, 12, pa i 14 sati da bi sanjivali ovu svetinju. Čekali su u miru i strpljenju, u molitvi. Nikome nije bilo teško, jer tamo gde postoji ljubav, tamo gde postoji vera, ljubav prema Bogu, čovek ne broji ni korake, ne broji ni sate. Kada čovek stoji pred tajnom Božijom, to jest kada mi stojimo pred tajnom Božijom, pred živim Bogom, vreme prestaje da se meri časovnikom, a srce naše počinje drugačije da kuca i da živi drugačijim ritmom - poručio je patrijarh.

Porfirije je rekao da su pojedinci pokušali da sociološkim, političkim i psihološkim teorijama objasne kakva je to sila pokrenula stotine hiljada ljudi da dođu i da satima čekaju da se poklone svetinji.

- Svako od njih je možda i prepoznao i pogodio poneki spoljašnji aspekt ovog našeg svetog sabiranja, ali suština ostaje dublja od svakog spoljašnjeg objašnjavanja. Suština ostaje nesvatljiva i nerazumljiva samo golom logikom ovoga sveta i samo našim ljudskim načinom, jer ovde se ne radi o fenomenu koji može do kraja da se razume statistikom, logikom ili matematičkim formulama. Ovde je reč o veri, a vera je uvek veća od onoga što možemo izmeriti i izračunati. Ona je šira od našeg razuma, dublja od naših osećanja i uzvišenija od svega što možemo videti golim okom i što možemo dotići svojom rukom - objasnio je patrijarh.

Kako je rekao, vera ne odbacuje razum, ali sve preobražava i uzdiže u duhovnu sferu postojanja, gde važi drugačija logika i postoje drugi zakoni.

- Vera ne obuhvata samo jedan deo našega bića, nego obuhvata čitavog našeg čoveka, i naš um i naše srce i dušu i telo. Vera je, u krajnjoj liniji, sinonim ili druga strana ljubavi, a tamo gde postoji ljubav, nije dovoljna samo logika ovoga sveta, jer ljubav se ne dokazuje argumentima isključivo. Ona je tajna, ona se živi, ona je iskustvo, ona je odnos, ona je susret i zajednica. Tako je isto i sa verom. Vera je živo iskustvo naše zajednice sa Bogom, a vera i ljubav zajedno rađaju znanje - naglasio je patrijarh.

1/15 Vidi galeriju Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

On je posebne molitve uputio za bratstvo manastira Vatoped i za igumana Jefrema.

- Izražavamo svoju ljubav u odnosu na njih zato što su doneli ovu svetinju našem narodu. Blagodarimo i svima koji su uložili trud da ovi dani proteknu u miru, poretku i molitvenom duhu, ali pre svega Presvetoj Bogorodici, što nas je sve sabrala pod svoj majčinski pokrov i što nas je podsetila da smo svi jedna porodica u Hristu, svi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Molimo zato Presvetu Bogorodicu da i dalje čuva našu svetu Crkvu, naš narod, naše domove i naše porodice, da ukrepi bolesne, uteši ožalošćene, ohrabri malodušne, da umudri one koji nose teret odgovornosti za druge i daruje mir čitavom svetu - rekao je Porfirije.

U Hramu Svetog Save bio je prisutan veliki broj vernika koji su neposredno pre početka službe, u skladu sa višestolnom tradicijom pravoslavne crkve, u roku od nekoliko minuta prolazili ispod Časnog pojasa koji je bio postavljen na postolje unutar hrama, kako bi primili blagoslov i osveštane trakice. Vernicima je omogućeno da prolaze ispod Časnog pojasa sve do njegovog polaska ka aerodromu "Nikola Tesla". Liturgiji su prisustvovali i ministar bez portfelja Nenad Popović i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, a zbog velikog interesovanja i činjenice da mu se od Spasovdana poklonilo oko 800.000 ljudi, boravak Časnog pojasa u Beogradu je, na inicijativu patrijarha Porfirija, dva puta produžavan.