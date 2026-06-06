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Sveti Jovan Krstitelj spada među najpoštovanije svetitelje u hrišćanskom svetu i njegov spomen se obeležava nekoliko puta tokom godine. U Rimokatoličkoj crkvi njegovo rođenje slavi se 24. juna, dok se mučeništvo obeležava 29. avgusta. Srpska pravoslavna crkva praznuje ga 20. januara po gregorijanskom kalendaru, 7. jula obeležava se njegovo rođenje, dok se dan njegove smrti proslavlja praznikom Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja11. septembra.

Iako je manje poznat od ostalih praznika posvećenih ovom svetitelju, sutrašnji dan zauzima važno mesto u crkvenom kalendaru. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava se 25. maja po crkvenom, odnosno 7. juna po gregorijanskom kalendaru, u znak sećanja na velikog propovednika, prethodnika Isusa Hrista, Svetog Jovana Krstitelja, i njegovo mučeničko stradanje.

Freska Svetog Jovana u crkvi u Jordanu
Freska Svetog Jovana u crkvi u Jordanu Foto: Wiliam Perry / Alamy / Alamy / Profimedia

U osmom veku, za vreme ikonoborstva, glava Svetog Jovana preneta je u Komane, mesto progonstva Svetog Jovana Zlatoustog. Nakon prestanka ikonoborstva, za vreme cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, 850. godine, glava Svetog Jovana preneta je u Carigrad i položena u pridvornu carsku crkvu.

U Srbiji je rašireno verovanje da ovog dana Sunce kreće nazad sa severa ka jugu, tri puta zastane i zaigra. Veruje se i da se nebo u ponoć tri puta otvara, da duše umrlih lakše ulaze u raj, a da će onome ko ostane budan do ponoći, pogleda u nebo i zamisli tri želje, one biti ispunjene.

Prema narodnim običajima, sutra ne bi trebalo obavljati teže poslove. Posebno je rasprostranjeno verovanje da se na ovaj praznik ne koriste noževi niti drugi oštri predmeti, kako se simbolično ne bi povređivale rane nevino postradalog svetitelja.

Iako se teži poslovi izbegavaju, veruje se da je ovo povoljan dan za branje lekovitog bilja. Zato se smatra da je pravo vreme za odlazak u prirodu i sakupljanje trava, a prema narodnom verovanju, u domu ne bi trebalo da nedostaju kantarion, metvica, konjski čibur i lincura.

Kurir.rs/Istorijski zabavnik

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