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Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca u neposrednoj blizini postojećeg, glavnog mosta na kojem je od juna prošle godine obustavljen saobraćaj.

Most je postavljen na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu kako bi se meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste dugačke alternativne pravce, omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke.

Foto: Ministarstvo odbrane





U toku realizacije aktivnosti, pontonirci su izvršili sve neophodne provere plovnih članaka, prevezli ih rekom i postavili most. Nakon sigurnosnih provera i provere signalizacije, most je danas predat na korišćenje Opštini Svilajnac.

Preko njega će moći da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce. Kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će sve vreme brinuti o bezbednosti i održavanju mosta.