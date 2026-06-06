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Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca u neposrednoj blizini postojećeg, glavnog mosta na kojem je od juna prošle godine obustavljen saobraćaj.

Most je postavljen na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu kako bi se meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste dugačke alternativne pravce, omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke.

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Foto: Ministarstvo odbrane



U toku realizacije aktivnosti, pontonirci su izvršili sve neophodne provere plovnih članaka, prevezli ih rekom i postavili most. Nakon sigurnosnih provera i provere signalizacije, most je danas predat na korišćenje Opštini Svilajnac.

Preko njega će moći da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce. Kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će sve vreme brinuti o bezbednosti i održavanju mosta.

Pontonski most će umnogome olakšati život meštanima Svilajnca i okoline, a Vojska Srbije na ovaj način još jednom pokazuje da je uvek u službi građana, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

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