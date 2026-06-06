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U prepunom Hramu je održan moleban, a ovaj istorijski događaj obeležile su izuzetno jake emocije. U jednom trenutku, emocije su u potpunosti savladale patrijarha srpskog Porfirija, koji je zaplakao pred Časnim pojasom, a potom je učinio čin koji je privukao veliku pažnju vernika - skinuo je svoju belu bogoslužbenu kapu (panakamilavku/beli klobuk).

Iako laicima ovaj gest može delovati neobično, skidanje bogoslužbene kape je duboko ukorenjen čin poniznosti i poštovanja u pravoslavnoj tradiciji. Patrijarh Porfirije, kao i svi drugi arhijereji i sveštenici, skida mitru ili klobuk iz tri ključna bogoslužbena i simbolička razloga.

1/6 Vidi galeriju Patrijarh Porfirije skinuo belu bogoslužbenu kapu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice Foto: screenshot YT/HramTelevizija

Bela patrijaršijska kapa predstavlja simbol duhovne vlasti, časti i crkvenog autoriteta. Skidanjem kape pred Časnim pojasom, patrijarh simbolično pokazuje da svu svoju zemaljsku i crkvenu vlast polaže pred višim, nebeskim autoritetom – u ovom slučaju pred Majkom Božijom i samim Bogom.

Prema crkvenim pravilima, sveštenoslužitelji obavezno otkrivaju glavu u najsvetijim trenucima službe. To se čini tokom čitanja Svetog Jevanđelja, prenosa Svetih Darova, ali i tokom usrdnih molitvi i celivanja čudotvornih relikvija. Današnji moleban je upravo takva vrsta intenzivne, direktne molitve gde se stoji "licem u lice" sa svetinjom.

Otkrivena glava pred svetinjom je univerzalni hrišćanski znak smirenja. Pred prisustvom velike blagodati koju nosi relikvija poput Pojasa Presvete Bogorodice, svaki vernik, pa i sam poglavar Crkve, stoji razotkriven, kao obično ljudsko biće koje moli za milost i zastupništvo.