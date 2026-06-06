Ona je posle ispraćaja poslala snažnu poruku i podelila na zvaničnom Instagram nalogu snimak trenutka kada je svetinja krenula na Svetu Goru.

- Ispratili smo Tvoj pojas, Majko naša, ali blagoslov Bogorodice ostao je sa nama. Hvala ti, Gospode na svemu. Još nam nisu uzeli dušu…. Nikada nisam svedočila lepšem prizoru. LJudi su u suzama ispratili Časni pojas. Deca su mahala i posipala latice ruža. Grci kažu da ovakav ispraćaj nigde nisu doživeli.