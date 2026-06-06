Slušaj vest

Bogosluženju je prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je posle ispraćaja poslala snažnu poruku i podelila na zvaničnom Instagram nalogu snimak trenutka kada je svetinja krenula na Svetu Goru.

- Ispratili smo Tvoj pojas, Majko naša, ali blagoslov Bogorodice ostao je sa nama. Hvala ti, Gospode na svemu. Još nam nisu uzeli dušu…. Nikada nisam svedočila lepšem prizoru. LJudi su u suzama ispratili Časni pojas. Deca su mahala i posipala latice ruža. Grci kažu da ovakav ispraćaj nigde nisu doživeli.

Ne propustiteDruštvoPatrijarh Porfirije zaplakao, pa skinuo kapu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice: Postoje tri razloga ovog čina poniznosti (FOTO)
Pojas presvete bogorodice Hram Svetog Save patrijarh Porfirije (5).png
DruštvoPOJAS PRESVETE BOGORODICE ISPRAĆEN KA SVETOJ GORI: Patrijarh Porfirije i arhimandrit Jefrem poslali poruke mira - svetinji se poklonilo skoro MILION vernika
Pojas presvete bogorodice hram svetog save.jpg
DruštvoPlava odežda patrijarha Porfirija privukla pažnju tokom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice: Nosi se veoma retko, a evo šta simboliše (FOTO)
Pojas Presvete Bogorodice (16).jpeg
DruštvoMlada iz Italije i mladoženja iz Srbije izgovorili sudbonosno "da" pod pojasom Presvete Bogorodice: Mladenci opisali čudesno venčanje u Hramu Svetog Save (FOTO)
Svadba (4).jpeg