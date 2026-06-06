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Prava drama odigrala se nedavno u poznatom grčkom letovalištu Neos Marmaras na Sitoniji, kada su kolica sa bebom, usled trenutka nepažnje, počela velikom brzinom da se kotrljaju niz jednu strmu ulicu.

Roditelji su prestravljeni trčali za kolicima, ali sekunde su delile porodicu od stravične tragedije. Na svu sreću, u tom presudnom momentu, na pravom mestu našla se jedna prisebna i hrabra devojka koja je telom zaustavila kolica i spasila detetu život!

"Sam Bog ju je poslao, jurili smo koliko nas noge nose!"

Ilustracija Foto: Dmitry Zimin / Alamy / Profimedia

U opštem šoku i bunilu koji su usledili nakon srećnog ishoda, roditelji od stresa nisu stigli ni da pitaju devojku za ime. Ipak, rešeni da joj se po svaku cenu oduže, pokrenuli su veliku potragu preko Viber grupe "Grcka Info".

"Još dolazimo sebi... Sada je sve okej, hvala Bogu. Jedna devojka se našla u pravom trenutku na pravom mestu... Kolica su nam otišla nizbrdo niz jednu ulicu. Jurili smo za njima koliko su nas noge nosile, ali da nije bilo te devojke, ko zna kako bi se sve završilo... Sam Bog ju je poslao... Ali od šoka i stresa nismo uspeli da uzmemo njene podatke", ispricala je preplašena majka.

Preko pomenute grupe upućen je hitan apel svim turistima i meštanima - Tražimo devojku koja je sinoć spasila život detetu u Neos Marmarasu! Želeli bismo nekako da joj se odužimo.

Heroina ima srpske korene

Foto: Stalon/Shutterstock

Ono što je usledilo još jednom je pokazalo snagu zajedništva naših ljudi. Članovi grupe su se brzo organizovali, delili objavu brzinom svetlosti, i ubrzo je stigla predivna vest - heroina je locirana, a njena majka je Srpkinja!

Zahvaljujući članici grupe po imenu Irena, misterija je rešena. Devojka koja je sprečila tragediju zove se Magda, a njena majka je Zorica Nikolić, koja drži market na samom ulazu u Neos Marmaras.

"Magda, hvala ti od srca!"

Nakon što je Magda uspešno pronađena, na društvenim mrežama usledio je talas oduševljenja i reči zahvalnosti devojci kojoj cela Srbija i Grčka danas skidaju kapu.

"Neka je devojka živa i zdrava, kao i dete takođe. Bog nagradi svaku ljubav još većom ljubavlju", "Samo neka su svi dobro", "Bogu hvala da se sve dobro završilo. Bravo za prisebnu i hrabru Magdu. Sve joj u životu pevalo", bili su samo neki od komentara.