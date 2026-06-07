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Za finansiranje sanaciju krova i rekonstrukciju Centra za kulturu, odnosno Doma kulture Opštini Topole, Ministarstvo kulture namenilo 10 miliona dinara, saopšteno je juče.

Uz 10 miliona dinara od Ministarstva, Opština Topola je od drugih ministarstava i iz sopstvenog budžeta obezbedila neophodnih blizu 44 miliona za rekonstrukciju Ministar kulture Nikola Selaković je istakao da će tim projektom koji je u okviru konkursa "Gradovi u fokusu 2026". nastati "jedan od najlepših domova kulture u Šumadiji".

Dodao da će se datim novcem završiti prva faza rekosntrukcije i da je sa opštinskim rukovodstvom dogovoreno da uđe u projektovanje uređenja Velike sale Doma kulture.

Ministarstvo kulture je pre dve godine dalo tri miliona dinara za nabavku nove scenske rasvete i mehanike za tu salu Doma kulture.

Od 2016. godine, kada je uveden projekat "Gradovi u fokusu", uloženo je više od dve milijarde i 380 miliona dinara i u mnogim opštinama i gradovima su rekonstruisani domovi kulture, biblioteke, muzeji, arhivi i druga mesta za programe kulture.

Kurir.rs/Beta

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